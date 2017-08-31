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Квинси Промес сыграет против сборной Франции с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Франции и Нидерландов.

Сборная Франции: Льорис, Сидибе, Курзава, Косельни, Юмтити, Погба, Канте, Лемар, Коман, Жиру, Гризманн.

Сборная Нидерландов: Силлессен, Блинд, Худт, Де Врей, Фосу-Менса, Вейналдум, Стротман, Промес, Снейдер, Роббен, Янссен.
Теги: Сборная Голландии Сборная Франции
Сегодня, 21:15
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№11 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Картинка-страшная. Негры против метисов. Франция против Голландии. Что с ними происходит? ..... Галиля (Северные регионы Франции были населены галлами, римлянами и германцами. Центр и Запад принадлежал галлам и римлянам. На юге чаще всего встречались римляне, но жили и галлы и греки) против Голландцев - крупнейший коренной народ Нидерландов. Являются потомками древнегерманских племен живших на территории современных Нидерландов - Батавов и Франков. Украина-ты кудА???

А что Украина-то? Стремится туда, где уровень жизни выше, чем на всем постсоветском пространстве, вместе взятом. И что, что они негры? У нас вот горцы всё окупируют.

Детский сад. Если с Вами и дальше полемику продолжать, то мы все там будем. Что не очень хотелось бы. Или Вам всё равно? Как в Германии сейчас хотите? Чтоб ваших жен насиловали, а полиция молчала. Как то с горцами справляемся уже 250 лет, а тут за 10 лет дел понаделали.
Регистрация: 2.09.2015
№10 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Промесу главное отыграть без травмы. Иначе сезон закончен.
Регистрация: 2.08.2010
№9 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dvenyatin_Druz_
Картинка-страшная. Негры против метисов. Франция против Голландии. Что с ними происходит? ..... Галиля (Северные регионы Франции были населены галлами, римлянами и германцами. Центр и Запад принадлежал галлам и римлянам. На юге чаще всего встречались римляне, но жили и галлы и греки) против Голландцев - крупнейший коренной народ Нидерландов. Являются потомками древнегерманских племен живших на территории современных Нидерландов - Батавов и Франков. Украина-ты кудА???

А что Украина-то? Стремится туда, где уровень жизни выше, чем на всем постсоветском пространстве, вместе взятом. И что, что они негры? У нас вот горцы всё окупируют.

Цитата: Blessing
Цитата: Болельщик812
Сборная Голландии очень сильно сдала. Не осталось прежней мощи совсем. Шутка ли - спартача вызывают.

Пожалуй да, иначе Адвокат бы никогда до такого не опустился.

Если серьезно, обидно за Дика. Если хоть на одну из позиций не находится игрока, выше уровнем чем спартач, то сборная очень плоха. Такой Великий тренер, а приходится со всякой бездарностью работать.
Регистрация: 13.08.2015
№8 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Картинка-страшная. Негры против метисов. Франция против Голландии. Что с ними происходит? ..... Галиля (Северные регионы Франции были населены галлами, римлянами и германцами. Центр и Запад принадлежал галлам и римлянам. На юге чаще всего встречались римляне, но жили и галлы и греки) против Голландцев - крупнейший коренной народ Нидерландов. Являются потомками древнегерманских племен живших на территории современных Нидерландов - Батавов и Франков. Украина-ты кудА???
Регистрация: 2.09.2015
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:46) #
  • +3
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Болеет за:
ЦСКА
Я за Голландию, в ней меньше негров.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
Сборная Голландии очень сильно сдала. Не осталось прежней мощи совсем. Шутка ли - спартача вызывают.

Пожалуй да, иначе Адвокат бы никогда до такого не опустился.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
Шутка ли - спартача вызывают.

Так это и есть шутка - решили слить игру
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Сборная Голландии очень сильно сдала. Не осталось прежней мощи совсем. Шутка ли - спартача вызывают.
Регистрация: 13.08.2015
№3 Написал: SVN (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (11)

Спартаковцы поддержим Квинси!!!удачи,и выхода на чемпионат мира! blush Антошка гол давай.
Регистрация: 22.10.2016
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
на матч ТВ показывают. поболею за Антоху
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Голландцам ничего не светит...
Регистрация: 24.09.2013
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