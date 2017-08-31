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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Квинси Промес сыграет против сборной Франции с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Франции и Нидерландов.
Сборная Франции: Льорис, Сидибе, Курзава, Косельни, Юмтити, Погба, Канте, Лемар, Коман, Жиру, Гризманн.
Сборная Нидерландов: Силлессен, Блинд, Худт, Де Врей, Фосу-Менса, Вейналдум, Стротман, Промес, Снейдер, Роббен, Янссен.
Сборная Франции: Льорис, Сидибе, Курзава, Косельни, Юмтити, Погба, Канте, Лемар, Коман, Жиру, Гризманн.
Сборная Нидерландов: Силлессен, Блинд, Худт, Де Врей, Фосу-Менса, Вейналдум, Стротман, Промес, Снейдер, Роббен, Янссен.
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