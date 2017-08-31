Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:15
"Аталанта" не хочет отпускать Рафаэла Толоя в "Спартак" дешевле суммы отступных - 30 млн евро (15)
"Аталанта" не хочет отпускать Рафаэла Толоя в "Спартак" дешевле суммы отступных - 30 млн евро (15)
18:54
Сергей Фурсенко: всегда относил Дзюбу к основным игрокам "Зенита", мы на него рассчитываем (9)
Сергей Фурсенко: всегда относил Дзюбу к основным игрокам "Зенита", мы на него рассчитываем (9)
12:53
Валерий Рейнгольд: я за Гинера, но чем занимаются Черданцев и им подобные? Они просто любят деньги получать (24)
Валерий Рейнгольд: я за Гинера, но чем занимаются Черданцев и им подобные? Они просто любят деньги получать (24)
"Амкар" вернул защитника Дмитрия Белорукова из "Динамо"
"Амкар" договорился с московским "Динамо" о переходе в пермскую команду на правах аренды защитника Дмитрия Белорукова.
"Возвращение Дмитрия – радостная новость для тренеров и футболистов "Амкара", а также, уверен, и для наших болельщиков тоже. Он в течение многих лет был лидером команды на поле и в раздевалке, его уважали одноклубники и любили болельщики. Такие футболисты в Премьер-Лиге наперечёт, и я очень надеюсь, что с его приходом у нас оборона станет крепче, коллектив прочнее, а зрителей на трибунах прибавится", - сообщил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский.
ФК "Амкар"
"Возвращение Дмитрия – радостная новость для тренеров и футболистов "Амкара", а также, уверен, и для наших болельщиков тоже. Он в течение многих лет был лидером команды на поле и в раздевалке, его уважали одноклубники и любили болельщики. Такие футболисты в Премьер-Лиге наперечёт, и я очень надеюсь, что с его приходом у нас оборона станет крепче, коллектив прочнее, а зрителей на трибунах прибавится", - сообщил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский.
ФК "Амкар"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.