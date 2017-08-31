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"Амкар" вернул защитника Дмитрия Белорукова из "Динамо"

"Амкар" договорился с московским "Динамо" о переходе в пермскую команду на правах аренды защитника Дмитрия Белорукова.

"Возвращение Дмитрия – радостная новость для тренеров и футболистов "Амкара", а также, уверен, и для наших болельщиков тоже. Он в течение многих лет был лидером команды на поле и в раздевалке, его уважали одноклубники и любили болельщики. Такие футболисты в Премьер-Лиге наперечёт, и я очень надеюсь, что с его приходом у нас оборона станет крепче, коллектив прочнее, а зрителей на трибунах прибавится", - сообщил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский.

ФК "Амкар"
Теги: Амкар Белоруков Трансферы
Сегодня, 21:45
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