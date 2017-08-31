"Амкар" вернул защитника Дмитрия Белорукова из "Динамо"

"Амкар" договорился с московским "Динамо" о переходе в пермскую команду на правах аренды защитника Дмитрия Белорукова."Возвращение Дмитрия – радостная новость для тренеров и футболистов "Амкара", а также, уверен, и для наших болельщиков тоже. Он в течение многих лет был лидером команды на поле и в раздевалке, его уважали одноклубники и любили болельщики. Такие футболисты в Премьер-Лиге наперечёт, и я очень надеюсь, что с его приходом у нас оборона станет крепче, коллектив прочнее, а зрителей на трибунах прибавится", - сообщил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский.