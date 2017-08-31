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"Спартак" заявил Педро Рошу под 99-м номером

Новичок "Спартака" Педро Роша сегодня был заявлен новым клубом под 99-м номером. Бразилец внесён в заявку на официальном сайте РФПЛ как нападающий, его рост составляет 175 см, а вес - 72 кг.

Подробнее о новичке красно-белых читайте в материале "За кого "Спартак" отвалил 12 миллионов евро" на нашем портале.
Теги: Спартак Роша
Вчера, 22:45
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4
(3)
№4 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 00:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Что за чудаки отвечают за селекцию?
Регистрация: 14.12.2015
№3 Написал: Manchester United (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
где Толян нах?
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:41) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Педроша 99


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№1 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:08) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Педро Роша,бомжей и Севилью голом огорошит!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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