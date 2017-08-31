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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак" заявил Педро Рошу под 99-м номером
Новичок "Спартака" Педро Роша сегодня был заявлен новым клубом под 99-м номером. Бразилец внесён в заявку на официальном сайте РФПЛ как нападающий, его рост составляет 175 см, а вес - 72 кг.
Подробнее о новичке красно-белых читайте в материале "За кого "Спартак" отвалил 12 миллионов евро" на нашем портале.
Подробнее о новичке красно-белых читайте в материале "За кого "Спартак" отвалил 12 миллионов евро" на нашем портале.
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