Гилерме: в России намного лучше, чем в Бразилии

Вратарь "Локомотива" Гилерме рассказал, что часто дает советы молодым бразильским игрокам по поводу жизни России.– Очень много! Даже агенты звонили. Причем не все они устраивали своих клиентов именно в "Локомотив". Меня спрашивали о том, хорошие ли условия для жизни, какая инфраструктура у того или иного клуба. Я всегда пытался говорить правду.– Никогда не считал, но точно меньше ста.– В первую очередь говорю, что в быту тут намного лучше, чем в Бразилии. Можно спокойно жить с семьей. К тому же тебя больше уважают болельщики. И это тоже важный момент. К сожалению, в Бразилии болельщики становятся очень агрессивными, когда у команды что-то не получается. Да и в целом в Бразилии сейчас много жестокости. Так что в России в этом плане куда спокойнее. И этот факт для меня очень важен.