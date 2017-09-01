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Илья Геркус: переговоры с Дзюбой шли, дело не в его запросах

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал несостоявшийся переход нападающего "Зенита" Артема Дзюбы на правах аренды.

"Дело не в (финансовых) запросах Дзюбы. Переговоры шли, но, увы, не получилось. Причины мы не будем раскрывать. Желаем ему удачи!", цитирует Геркуса "Р-Спорт".
Теги: Дзюба Геркус Локомотив
Сегодня, 11:59
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(3)
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Ещё раз задаю всех вопрос , чей воспитанник этот футболист, какого клуба?

Какая разница чейвоспитанник. Питараса вы приютили и кормите кго на лавке smiley
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ещё раз задаю всех вопрос , чей воспитанник этот футболист, какого клуба?
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: Роман Которов_2 (Сегодня, 14:03) #
  • -3
  •  (3)
online

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Регистрация: 1.09.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба остался в Зените.
Это хорошо. Он там с лавки начнет говорить скоро.
Его молчание затянулось. Скоро рванет говно. smirk
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё понятно,дело не в его запросах,а в том,что такого ублюдка в коллектив не примут!
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:33) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Дело в запросах Зенита?
6 очков, возможность вернуть игрока в любой момент...а может на Миранчуков позарились?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
своих не сдает


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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