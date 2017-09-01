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Роман Зобнин: потребуется месяц-полтора, чтобы вернуться в общую группу

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

"Восстановление идёт по плану, всё хорошо. Колено меня не беспокоит, занимаюсь уже на 80% от максимума. Это, наверное, завершающая стадия восстановления. Но всё зависит от самого колена: если оно будет опухать и не давать максимально выкладываться на тренировках, речи о том, буду ли я играть, нет.

Сейчас колено не опухает, я постоянно контролирую его состояние. Сейчас я уже начал прыгать через барьеры – меня предупредили, что после этого упражнения колено может опухнуть. Но, слава богу, всё в порядке. Болевые ощущения в разных местах есть, но о них я всегда говорю тренеру Серхио Габриэлю де Сан Мартину. Если на каких-то упражнениях болит, прекращаю его делать.

Сейчас тренируюсь со сборной России, а не в "Спартаке", потому что Серхио тоже уехал в сборную. Чтобы не менять всю восстановительную программу и не работать с другим тренером, я поехал с ним. Там хорошие условия, никаких проблем.

В Риме был осмотр, тесты – мерили силу, бег, доктор смотрел меня. Ничего страшного, врач порекомендовал продолжать работу. Встретил там, кстати, Тимофеева, он летел как раз на операцию 23-го, а я был на осмотре. Каждый день общаемся, на связи.

У него много вопросов ко мне, так как я через это прошёл. Всё в порядке у него, седьмой день после операции – всё по плану. Моё возвращение? Возможно, потребуется месяц-полтора, чтобы вернуться в общую группу", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 13:55
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№4 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья и тебе, и Тимофееву.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:15) #
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Цитата: Роман Которов_2
За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч).

Так и пригласи своих корешей!
Чего ты на РуФу-то прешься???
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:05) #
  • +1
  •  (3)

Ждем.Только не надо форсировать - ты нужен здоровым и надолго.
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: Роман Которов_2 (Сегодня, 13:58) #
  • -3
  •  (3)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 1.09.2017
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