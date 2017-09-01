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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Зобнин: потребуется месяц-полтора, чтобы вернуться в общую группу
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
"Восстановление идёт по плану, всё хорошо. Колено меня не беспокоит, занимаюсь уже на 80% от максимума. Это, наверное, завершающая стадия восстановления. Но всё зависит от самого колена: если оно будет опухать и не давать максимально выкладываться на тренировках, речи о том, буду ли я играть, нет.
Сейчас колено не опухает, я постоянно контролирую его состояние. Сейчас я уже начал прыгать через барьеры – меня предупредили, что после этого упражнения колено может опухнуть. Но, слава богу, всё в порядке. Болевые ощущения в разных местах есть, но о них я всегда говорю тренеру Серхио Габриэлю де Сан Мартину. Если на каких-то упражнениях болит, прекращаю его делать.
Сейчас тренируюсь со сборной России, а не в "Спартаке", потому что Серхио тоже уехал в сборную. Чтобы не менять всю восстановительную программу и не работать с другим тренером, я поехал с ним. Там хорошие условия, никаких проблем.
В Риме был осмотр, тесты – мерили силу, бег, доктор смотрел меня. Ничего страшного, врач порекомендовал продолжать работу. Встретил там, кстати, Тимофеева, он летел как раз на операцию 23-го, а я был на осмотре. Каждый день общаемся, на связи.
У него много вопросов ко мне, так как я через это прошёл. Всё в порядке у него, седьмой день после операции – всё по плану. Моё возвращение? Возможно, потребуется месяц-полтора, чтобы вернуться в общую группу", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
"Восстановление идёт по плану, всё хорошо. Колено меня не беспокоит, занимаюсь уже на 80% от максимума. Это, наверное, завершающая стадия восстановления. Но всё зависит от самого колена: если оно будет опухать и не давать максимально выкладываться на тренировках, речи о том, буду ли я играть, нет.
Сейчас колено не опухает, я постоянно контролирую его состояние. Сейчас я уже начал прыгать через барьеры – меня предупредили, что после этого упражнения колено может опухнуть. Но, слава богу, всё в порядке. Болевые ощущения в разных местах есть, но о них я всегда говорю тренеру Серхио Габриэлю де Сан Мартину. Если на каких-то упражнениях болит, прекращаю его делать.
Сейчас тренируюсь со сборной России, а не в "Спартаке", потому что Серхио тоже уехал в сборную. Чтобы не менять всю восстановительную программу и не работать с другим тренером, я поехал с ним. Там хорошие условия, никаких проблем.
В Риме был осмотр, тесты – мерили силу, бег, доктор смотрел меня. Ничего страшного, врач порекомендовал продолжать работу. Встретил там, кстати, Тимофеева, он летел как раз на операцию 23-го, а я был на осмотре. Каждый день общаемся, на связи.
У него много вопросов ко мне, так как я через это прошёл. Всё в порядке у него, седьмой день после операции – всё по плану. Моё возвращение? Возможно, потребуется месяц-полтора, чтобы вернуться в общую группу", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
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