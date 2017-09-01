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Руслан Нигматуллин: очень нравится Лунев, он готов конкурировать с Акинфеевым

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о вызове в национальную команду вратаря "Зенита" Андрея Лунева.

"Из вратарей мне очень нравится Андрей Лунев. Он показывает очень хорошую, уверенную игру в своем клубе.

Мне кажется, Лунев реально готов конкурировать с Игорем Акинфеевым. А в целом, у каждого еще есть шанс проявить себя и попасть на чемпионат мира-2018", - цитируют Нигматуллина "Известия".
Теги: Нигматуллин Лунев
Сегодня, 14:34
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Так то да, но у Акинфеева опыта больше
Регистрация: 22.08.2007
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