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Александр Кокорин признан лучшим игроком "Зенита" в августе

Болельщики "Зенита" признали лучшим футболистом августа нападающего Александра Кокорина. Форвард сыграл восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

Второе место в рейтинге месяца занял Андрей Лунев, третье - Леандро Паредес, информирует ФК "Зенит" сине-бело-голубых.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 14:44
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