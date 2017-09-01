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Серхио Санчес вернулся в "Эспаньол"

Защитник "Рубина" Серхио Санчес будет выступать за "Эспаньол", сообщает официальный сайт испанского клуба.

33-летний футболист арендован клубом до конца текущего сезона.

Отметим, что Санчес является воспитанником "Эспаньола".
Теги: Рубин Эспаньол Трансферы
Вчера, 22:48
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