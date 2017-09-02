Опрос:

Новости партнеров

"Лас-Пальмас" подписал двухлетний контракт с Лоиком Реми

Нападающий "Челси" Лоик Реми продолжит карьеру в "Лас-Пальмасе", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Ранее 30-летний француз договорился о расторжении контракта с "Челси". В лондонском клубе Реми закрепиться не смог и провел за "синих" всего 9 матчей.
Теги: Лас-Пальмас Челси Трансферы
Сегодня, 02:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.