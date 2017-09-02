"Лас-Пальмас" подписал двухлетний контракт с Лоиком Реми

Нападающий "Челси" Лоик Реми продолжит карьеру в "Лас-Пальмасе", сообщает официальный сайт испанского клуба.Ранее 30-летний француз договорился о расторжении контракта с "Челси". В лондонском клубе Реми закрепиться не смог и провел за "синих" всего 9 матчей.