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Евгений Ловчев: говорят, Гинер хочет продать ЦСКА

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение по поводу трансферной политики ЦСКА.

"Говорят, он хочет продать ЦСКА. Нет средств у Евгения Ленноровича. Я скажу вам, что сейчас творится с ЦСКА. Гинер был близок к Абрамовичу, потом к Сергею Иванову. И когда на груди появился спонсор у них знаменитый, "Россети", это же Иванов подогнал. А теперь таких могучих болельщиков у ЦСКА нет - и Гинер уже не может содержать команду.

Он устал все время доставать и доставать деньги. Представьте: Гинер достал, а потом условный Васин возьмет и "навалит". И все оправдывают защитника почему-то. Вот и в последней игре с "Ахматом" "армейцы" набросились на судью, а Васина не тронули. А это он гол привез", - цитирует Ловчева "Спорт уик-энд".
Теги: Ловчев ЦСКА Гинер
Сегодня, 10:36
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13
(3)
№13 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 11:55) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Неужели Ловчев не видит какой он клоун когда такие вью дает?!Во-первых что творится в ЦСКА он точнот не знает!Во-вторых Иванов и Абрамович никуда не делись,если уж на то пошло!Вобщем очередной бред старика...
Регистрация: 24.10.2007
№12 Написал: junga Сочи (Сегодня, 11:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не думал что Ловчий такой знаток инсайдов, но видимо ошибался smirk


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№11 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:24) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Никто не против ЦСКА, как клуба.
Но все возмущены и помнят что такое гинеровщина.
Как работали с судейками,ка судьи тянули коней..ка назначали пенали,ломали игру..
Вот за что ненавидят ЦКГ.

Тем же самым занимался Спартак в советские времена и пост перестроичные времена..
Судьи просто сажали на свисток соперников.

Это все омерзительно !
И Спартак был низвергнут, теперь очередь ЦКГ


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№10 Написал: Manchester United (Сегодня, 11:09) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Гастэряну
Гинер ответил на вопрос, продает ли он ЦСКА . Президент московского ЦСКА Евгений Гинер в эфире «Матч ТВ» развеял слухи о продаже клуба. — Продаю ли я ЦСКА? Не читайте газет, как говорится. И мыслей таких не было, — сказал Гинер. Бизнесмен является президентом армейского клуба с 2001 года. В этом году был построен стадион красно-синих на Песчаной улице.

вам за счастье скоро будет чтобы он продал конюшню,только такие ослики как ты этого не понимают,да только проблема в том что с долгами Гинера не так то просто продать убыточное хозяйство,поэтому будите дальше без трансферов сидеть
Регистрация: 9.03.2017
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Так что либо утка, либо цена занижена.

ВОЗМОЖНО, закулисным фактором будет то, что семья Абрамовичей погасит Гинеровские долги, и заявленная цифра в триста миллионов- это чистый остаток от суммы сделки..

кроме того, лет несколько назад Гинер в своём интервью сам озвучивал стоимость фк цска в триста шестьдесят миллионов долларов.
тогда ещё без стадиона.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Значит сначала он устроит распродажу...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:55) #
  • +1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Nastroenie
Клуб может быть продан за 300 млн долларов, сообщает News24hitc.

А стадион? Стадион в отрыве от клуба нафиг Гинеру не нужен, ибо он убыточен. А Абраму клуб без стадиона не нужен. Так что либо утка, либо цена занижена.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 10:55) #
  • +1
  •  (3)

Гинер ответил на вопрос, продает ли он ЦСКА . Президент московского ЦСКА Евгений Гинер в эфире «Матч ТВ» развеял слухи о продаже клуба. — Продаю ли я ЦСКА? Не читайте газет, как говорится. И мыслей таких не было, — сказал Гинер. Бизнесмен является президентом армейского клуба с 2001 года. В этом году был построен стадион красно-синих на Песчаной улице.
Регистрация: 25.02.2016
№5 Написал: Amjag Amjgja (Сегодня, 10:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Не хотелось бы, все таки Гинер это олицетворение ЦСКА, за почти 20 лет, такой стабильности в клубе могут позавидовать даже некоторые гранды Европы, сколько чемпионства, сколько медалей, сколько кубков, кубок УЕФА...если често даже если он устал, нет ничего странного...дай бог вам здоровья и удачи...Аркадий Абрамович...это ещё лет на десять...большие средства в клубе...тоже не плохо...ЦСКА чемпион


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Спасибо Гинеру, за то что поднял команду..и принёс столько трофеев
Регистрация: 30.08.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
у гинера нет денег - в этоом васин виноват.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:49) #
  • +4
  •  (4)
online

Nastroenie,
Это будет интересно.
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 10:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сын Абрамовича может купить ЦСКА за 300 млн долларов
Аркадий Абрамович - сын российского бизнесмена и владельца «Челси» Роман Абрамовича в ближайшее время может приобрести у Евгения Гинера ЦСКА.

В настоящий момент известно о встрече Гинера и представителей Аркадия Абрамовича, который заинтересован в покупке российского клуба.

Гинера и Абрамовича-старшего связывает давняя дружба, а по некоторым данным сын бизнесмена давно увлекается футболом и болеет за ЦСКА.

Клуб может быть продан за 300 млн долларов, сообщает News24hitc.
Регистрация: 2.12.2014
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:39) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
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