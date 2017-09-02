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Сын Романа Абрамовича может приобрести ЦСКА за 300 млн долларов

Аркадий Абрамович, сын российского бизнесмена и владельца "Челси" Роман Абрамовича может приобрести московский ЦСКА, информирует News24hitc.ru.

Сообщается, что президент армейцев Евгений Гинер проведет встречу с представителями Аркадия Абрамовича, который заинтересован в покупке российского клуба.

Отмечается, что ЦСКА может быть продан за 300 миллионов долларов.
Теги: Абрамович ЦСКА Гинер
Сегодня, 10:52
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№8 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 11:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Даже если что-то Гинер и задумал,вряд-ли сми это узнают раньше чем состоится дело!Так что обычное гадание на гуще отечественных сми!
Регистрация: 24.10.2007
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Внучка Романа Абрамовича хочет купить Мукунку за 40 млн долларов, "потому что он халеший"
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
сын российского бизнесмена и владельца "Челси" Роман Абрамовича может стать приобрести
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Регистрация: 30.08.2015
№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:23) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Фарм клуб Челси в России это нормально. У Челси куча игроков. Витесс и Халл не справляются со всеми


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№4 Написал: truten74 (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (1)

Гинер на самом деле хочет продать ЦСКА,у него нет спонсоров и денег чтобы нормально содержать клуб и это не утка.
Регистрация: 16.08.2017
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:19) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
сыночек хочет поиграться на лошадках,прежде чем купить что-нибудь посолиднее...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 11:12) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
ага,шишок под носок вам ослеги smile
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Это утка голимая


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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