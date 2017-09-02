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Вадим Евсеев подтвердил, что возвращается в "Амкар"

Вадим Евсеев заявил, что возвращается в пермский "Амкар", но не уточнил в какой должности.

В пятницу экс-защитник сборной России Евсеев покинул пост главного тренера ивановского "Текстильщика", который он возглавлял с февраля 2017 года. До этого Евсеев входил в тренерский штаб Гаджи Гаджиева в "Амкаре".

"Я подтверждаю, что возвращаюсь в "Амкар". В тренерский штаб? Нет. Вопросы к "Амкару", - передает слова Евсеева "Р-Спорт".
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 13:59
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