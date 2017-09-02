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Кирилл Панченко: если забью "Динамо", буду праздновать. Почему нет?

Нападающий сборной России Кирилл Панченко поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча национальной команды с его клубом - московским "Динамо".

"Да, матч для меня нерядовой, но на поле друзей не бывает. Буду играть с полной самоотдачей, сконцентрированно и мотивированно.

Буду праздновать, если забью. Почему нет? Это контрольная игра, в которой я хочу забить и сделать все, чтобы моя команда победила", - цитирует Панченко "Чемпионат".
Теги: Панченко Сборная России
Сегодня, 15:51
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(1)
№2 Написал: w1nn3r (Сегодня, 16:54) #
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Цитата: Charodei
Вызвав Панченко,Черчес сделал все,чтобы случайно не проиграть Динамо.Подстраховался.физручи
шка. joy

laughing
Регистрация: 31.08.2017
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Вызвав Панченко,Черчес сделал все,чтобы случайно не проиграть Динамо.Подстраховался.физручи
шка. joy
Регистрация: 27.07.2013
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