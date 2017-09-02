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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хави: "Барселона" могла лучше поработать на трансферном рынке
Бывший полузащитник "Барселоны" Хави поделился мнением о трансферной кампании каталонского клуба в летнее межсезонье.
"Барселона" могла лучше поработать на трансферном рынке. Сейчас в составе каталонцев есть только несколько человек, которые соответствуют системе игры. Это Месси, Суарес, Альба, Пике, Бускетс. А их должно быть одиннадцать", - цитирует Хави ESPN.
"Барселона" могла лучше поработать на трансферном рынке. Сейчас в составе каталонцев есть только несколько человек, которые соответствуют системе игры. Это Месси, Суарес, Альба, Пике, Бускетс. А их должно быть одиннадцать", - цитирует Хави ESPN.
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