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Хави: "Барселона" могла лучше поработать на трансферном рынке

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави поделился мнением о трансферной кампании каталонского клуба в летнее межсезонье.

"Барселона" могла лучше поработать на трансферном рынке. Сейчас в составе каталонцев есть только несколько человек, которые соответствуют системе игры. Это Месси, Суарес, Альба, Пике, Бускетс. А их должно быть одиннадцать", - цитирует Хави ESPN.
Теги: Хави Барселона
Сегодня, 17:09
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