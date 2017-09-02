Хави: "Барселона" могла лучше поработать на трансферном рынке

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави поделился мнением о трансферной кампании каталонского клуба в летнее межсезонье."Барселона" могла лучше поработать на трансферном рынке. Сейчас в составе каталонцев есть только несколько человек, которые соответствуют системе игры. Это Месси, Суарес, Альба, Пике, Бускетс. А их должно быть одиннадцать", - цитирует Хави ESPN.