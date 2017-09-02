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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Балтика" разгромила "Кубань", "Зенит-2" выиграл у "Факела"
"Балтика" на своем поле разгромила "Кубань" в матче 11-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ
11-й тур
"Балтика" (Калининград) - "Кубань" (Краснодар) - 5:1
Голы: Джалилов, 21 (1:0). Себаи, 39 (2:0). Себаи, 40 (3:0). Шешуков, 60 (4:0). Скопинцев, 64 (5:0). Маляров, 69 (5:1).
"Балтика": Помазан, Тимошин, Каленкович, Степанец (Шешуков, 47), Логашов, Крючков, Джалилов (Чуперка, 62), Свежов, Скопинцев, Себаи (Кобялко, 71), Касьян (Малеев, 80).
"Кубань": Дюпин, Бендзь, Бугаев (Гапон, 60), Байрыев, Марков, Гай, Алейник, Коновалов (Нурисов, 56), Маляров, Гогниев, Обухов.
Предупреждения: Бендзь, 51. Нурисов, 84. Удаление: Логашов (Балтика), 66.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Факел" (Воронеж) - 4:1
Голы: Осипенко, 20 - с пенальти (0:1). Панюков, 23 (1:1). Панюков, 62 (2:1). Еловских, 77 (3:1). Панюков, 81 - с пенальти (4:1).
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Карпов, Круговой, Сиротов (Лесовой, 88), Капленко, Мусаев, Андреев (Прудников, 86), Камышев, Панюков (Крапухин, 84), Некрасов (Еловских, 46).
"Факел": Трунин, Семенов (Чхапелия, 73), Хайманов, Мустафин, Осипенко, Лукьянов, Каюмов (Ушаков, 59), Садов, Мануковский, Верулидзе (Масимов, 82), Мичуренков.
Предупреждения: Семенов, 8. Некрасов, 19. Карпов, 69. Еловских, 86.
ФНЛ
11-й тур
"Балтика" (Калининград) - "Кубань" (Краснодар) - 5:1
Голы: Джалилов, 21 (1:0). Себаи, 39 (2:0). Себаи, 40 (3:0). Шешуков, 60 (4:0). Скопинцев, 64 (5:0). Маляров, 69 (5:1).
"Балтика": Помазан, Тимошин, Каленкович, Степанец (Шешуков, 47), Логашов, Крючков, Джалилов (Чуперка, 62), Свежов, Скопинцев, Себаи (Кобялко, 71), Касьян (Малеев, 80).
"Кубань": Дюпин, Бендзь, Бугаев (Гапон, 60), Байрыев, Марков, Гай, Алейник, Коновалов (Нурисов, 56), Маляров, Гогниев, Обухов.
Предупреждения: Бендзь, 51. Нурисов, 84. Удаление: Логашов (Балтика), 66.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Факел" (Воронеж) - 4:1
Голы: Осипенко, 20 - с пенальти (0:1). Панюков, 23 (1:1). Панюков, 62 (2:1). Еловских, 77 (3:1). Панюков, 81 - с пенальти (4:1).
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Карпов, Круговой, Сиротов (Лесовой, 88), Капленко, Мусаев, Андреев (Прудников, 86), Камышев, Панюков (Крапухин, 84), Некрасов (Еловских, 46).
"Факел": Трунин, Семенов (Чхапелия, 73), Хайманов, Мустафин, Осипенко, Лукьянов, Каюмов (Ушаков, 59), Садов, Мануковский, Верулидзе (Масимов, 82), Мичуренков.
Предупреждения: Семенов, 8. Некрасов, 19. Карпов, 69. Еловских, 86.
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