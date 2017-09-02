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Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заявил, что команда подходит к матчу против "Манчестер Сити" в хорошей форме.

"Мы подходим к матчу против "Манчестер Сити" в хорошей форме. Ведь всего неделю назад мы разгромили "Арсенал", - цитирует футболиста scoopnest.

Напомним, 27 августа в матче "Ливерпуль" - "Арсенал" (4:0) хавбек выступал за "канониров".
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал
Сегодня, 21:29
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