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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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21:29
Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0
Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0
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Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен заявил, что команда подходит к матчу против "Манчестер Сити" в хорошей форме.
"Мы подходим к матчу против "Манчестер Сити" в хорошей форме. Ведь всего неделю назад мы разгромили "Арсенал", - цитирует футболиста scoopnest.
Напомним, 27 августа в матче "Ливерпуль" - "Арсенал" (4:0) хавбек выступал за "канониров".
"Мы подходим к матчу против "Манчестер Сити" в хорошей форме. Ведь всего неделю назад мы разгромили "Арсенал", - цитирует футболиста scoopnest.
Напомним, 27 августа в матче "Ливерпуль" - "Арсенал" (4:0) хавбек выступал за "канониров".
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