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Матч Хорватия - Косово будет доигран сегодня

Матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Косово будет доигран сегодня, 3 сентября.

Встреча, которая проходила 2 сентября в Загребе, была прервана судьёй Стефаном Юханнессоном на 27-й минуте и перенесена из-за сильного дождя.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Косово
Сегодня, 14:12
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№2 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
«Милан»
Геннадий Летицкий,
согласно правил матч должен начаться с 27 минуты
Регистрация: 9.06.2017
№1 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 14:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Матч будет доигрываться с 27 минуты или начнется заново?
Регистрация: 24.05.2017
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