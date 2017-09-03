Матч Хорватия - Косово будет доигран сегодня

Матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Косово будет доигран сегодня, 3 сентября.Встреча, которая проходила 2 сентября в Загребе, была прервана судьёй Стефаном Юханнессоном на 27-й минуте и перенесена из-за сильного дождя.