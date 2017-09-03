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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джакомо Бонавентура вернулся в строй
Джакомо Бонавентура вернулся в строй
Матч Хорватия - Косово будет доигран сегодня
Матч седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Косово будет доигран сегодня, 3 сентября.
Встреча, которая проходила 2 сентября в Загребе, была прервана судьёй Стефаном Юханнессоном на 27-й минуте и перенесена из-за сильного дождя.
Встреча, которая проходила 2 сентября в Загребе, была прервана судьёй Стефаном Юханнессоном на 27-й минуте и перенесена из-за сильного дождя.
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