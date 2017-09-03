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Давид Вилья получил травму на тренировке сборной Испании

Нападающий сборной Испании Давид Вилья получил травму на тренировке, сообщает Marca.

35-летний игрок, вернувшийся в национальную команду, получил повреждение на тренировке после игры с Италией (3:0), в которой футболист провел на поле 10 минут.

Отмечается, что Вилья может пропустить матч с Лихтенштейном.
Теги: Вилья Сборная Испании
Сегодня, 19:26
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