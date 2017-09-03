Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Тарасов: огромное спасибо Черчесову за доверие, надеюсь его оправдал (видео)

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал решение главного тренера Станислава Черсесова доверить ему капитанскую повязку в матче с ''Динамо''.



- Не зацикливался насчет этого. Узнал за день до матча, что буду капитаном. Это связано с тем, что в этой команде я был одним из самый опытных. Поэтому Черчесов доверил мне капитанскую повязку. За доверие огромное спасибо. Надеюсь, что оправдал сегодня доверие наставника и в дальнейшем тоже не подведу.

- Как оцениваете матч?

- В первом тайме мы играли немного лучше. Когда забили трижды, то немного сбавили темп и действовали по счету, но нужно было делать то, что от нас требовалось.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Тарасов Сборная России Rвидео
Сегодня, 21:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.