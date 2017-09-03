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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Дмитрий Тарасов: огромное спасибо Черчесову за доверие, надеюсь его оправдал (видео)
Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал решение главного тренера Станислава Черсесова доверить ему капитанскую повязку в матче с ''Динамо''.
- Не зацикливался насчет этого. Узнал за день до матча, что буду капитаном. Это связано с тем, что в этой команде я был одним из самый опытных. Поэтому Черчесов доверил мне капитанскую повязку. За доверие огромное спасибо. Надеюсь, что оправдал сегодня доверие наставника и в дальнейшем тоже не подведу.
- Как оцениваете матч?
- В первом тайме мы играли немного лучше. Когда забили трижды, то немного сбавили темп и действовали по счету, но нужно было делать то, что от нас требовалось.
Источник: www.rusfootball.info
- Не зацикливался насчет этого. Узнал за день до матча, что буду капитаном. Это связано с тем, что в этой команде я был одним из самый опытных. Поэтому Черчесов доверил мне капитанскую повязку. За доверие огромное спасибо. Надеюсь, что оправдал сегодня доверие наставника и в дальнейшем тоже не подведу.
- Как оцениваете матч?
- В первом тайме мы играли немного лучше. Когда забили трижды, то немного сбавили темп и действовали по счету, но нужно было делать то, что от нас требовалось.
Источник: www.rusfootball.info
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