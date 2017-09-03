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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
В выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Португалии обыграла Венгрию.
Чемпионат мира
Группа B
Венгрия - Португалия 0:1
Голы: Силва, 48
Венгрия: Гулачи, Фиола, Корхут, Гузмич, Кадар, Паткои, Элек (Пинтер, 67), Джуджак, Ловренчич (Варга, 78), Эппель (Бёде, 61), Прискин
Португалия: Патрисиу, Седрик, Коэнтрау (Элизеу, 28), Алвеш, Пепе, Данилу, Моутинью, Мариу, Мартинш (Силва, 63), Роналду, Силва
Предупреждения: Паткои, 20, Элек, 45+2
Удаления: Прискин, 30
Латвия - Швейцария 0:3
Голы: Ванин, 9 (авто.), Джемаили, 54, Родригес, 58 (пен.)
Латвия: Ванин, Соловьёв, Максименко, Дубра, Горкшс, Колесов, Варданян (Казачок, 78), Лайзанс, Индранс (Клюшкин, 62), Ракель (Икаунекс, 68), Шабала
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 80), Родригес, Шёр, Джуру, Джемаили, Бехрами, Джака (Закария, 77), Шакири, Сеферович (Дердийок, 76), Мехмеди
Предупреждения: Индранс, 37, Максименко, 44, Дубра, 56, Соловьёв, 57, Варданян, 69
Чемпионат мира
Группа B
Венгрия - Португалия 0:1
Голы: Силва, 48
Венгрия: Гулачи, Фиола, Корхут, Гузмич, Кадар, Паткои, Элек (Пинтер, 67), Джуджак, Ловренчич (Варга, 78), Эппель (Бёде, 61), Прискин
Португалия: Патрисиу, Седрик, Коэнтрау (Элизеу, 28), Алвеш, Пепе, Данилу, Моутинью, Мариу, Мартинш (Силва, 63), Роналду, Силва
Предупреждения: Паткои, 20, Элек, 45+2
Удаления: Прискин, 30
Латвия - Швейцария 0:3
Голы: Ванин, 9 (авто.), Джемаили, 54, Родригес, 58 (пен.)
Латвия: Ванин, Соловьёв, Максименко, Дубра, Горкшс, Колесов, Варданян (Казачок, 78), Лайзанс, Индранс (Клюшкин, 62), Ракель (Икаунекс, 68), Шабала
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 80), Родригес, Шёр, Джуру, Джемаили, Бехрами, Джака (Закария, 77), Шакири, Сеферович (Дердийок, 76), Мехмеди
Предупреждения: Индранс, 37, Максименко, 44, Дубра, 56, Соловьёв, 57, Варданян, 69
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