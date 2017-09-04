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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Арсен Венгер подтвердил, что "Арсенал" предлагал за Лемара 100 миллионов евро
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что клуб готов был заплатить за полузащитника "Монако" Тома Лемара 100 миллионов евро.
"Мы действительно предлагали за Лемара 100 миллионов евро, но он предпочел остаться в "Монако", - цитирует Венгера Telefoot.
"Мы действительно предлагали за Лемара 100 миллионов евро, но он предпочел остаться в "Монако", - цитирует Венгера Telefoot.
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