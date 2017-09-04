Арсен Венгер подтвердил, что "Арсенал" предлагал за Лемара 100 миллионов евро

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что клуб готов был заплатить за полузащитника "Монако" Тома Лемара 100 миллионов евро."Мы действительно предлагали за Лемара 100 миллионов евро, но он предпочел остаться в "Монако", - цитирует Венгера Telefoot.