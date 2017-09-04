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Дидье Дешам: поздравляю Люксембург, их игроки сыграли как герои

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Люксембургом (0:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

"Нам не хватило эффективности в атаке. Мы может играть лучше, но тяжело не выиграть матч, имея 12 голевых моментов. Я поздравляю Люксембург, их игроки сыграли как герои. Мы ожидали, что соперник закроется в обороне. Нам удавалось преодолевать их защиту, но не хватило реализации. Обидно не забивать, имея столько моментов. Три для назад мы создали намного меньше возможностей в матче с Голландией, но сумели забить четыре мяча", - цитирует Дешама Foot Mercato.
Теги: Дешам Сборная Франции Сборная Люксембурга
Сегодня, 02:40
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