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Мануэл Фернандеш: "Копенгаген" - главный претендент на выход из группы с первого места

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказал мнение о соперниках красно-зеленых в Лиге Европы. "Локо" на групповом турнире нужно будет сыграть со "Злином", "Копенгагеном"? и "Шерифом".

"У нас ровная группа. Конечно, нам не попались слишком уж серьезные и сильные соперники, но мы должны отнестись с огромным уважением к каждой из доставшихся нам команд, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

С кем будет сложнее всего? На групповой стадии – с "Копенгагеном". Команда имеет опыт выступления в Лиге чемпионов и привыкла играть на ступеньку выше. Думаю, она – главный претендент на выход в плей-офф турнира с первого места в нашей группе", - цитируют Фернандеша "Известия".
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 08:51
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