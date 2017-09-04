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Александр Толстиков: Гинер старается работать в рамках своего бюджета

Известный селекционер Александр Толстиков высказался относительно работы Евгения Гинера на посту президента ЦСКА.

"Уверен, что Гинер старается работать в рамках своего бюджета. Кто-то рискует и берет дорогостоящих футболистов, чтобы с их помощью еще заработать на Лиге чемпионов, но, как правило, это не работает.

Если ЦСКА не сумел взять тех игроков, которых они вели, то зачем впопыхах брать дорогих футболистов, которые могут не соответствовать философии игры армейского клуба. Если зарабатываешь какие-то деньги, это не значит, что их сразу нужно тратить", - цитируют Толстикова "Известия".
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: Hitman (Сегодня, 09:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
короче Цска трансферы не нужны,трансферы придумали трусы,Чалов навсегда sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
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