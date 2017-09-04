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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Толстиков: Гинер старается работать в рамках своего бюджета
Известный селекционер Александр Толстиков высказался относительно работы Евгения Гинера на посту президента ЦСКА.
"Уверен, что Гинер старается работать в рамках своего бюджета. Кто-то рискует и берет дорогостоящих футболистов, чтобы с их помощью еще заработать на Лиге чемпионов, но, как правило, это не работает.
Если ЦСКА не сумел взять тех игроков, которых они вели, то зачем впопыхах брать дорогих футболистов, которые могут не соответствовать философии игры армейского клуба. Если зарабатываешь какие-то деньги, это не значит, что их сразу нужно тратить", - цитируют Толстикова "Известия".
"Уверен, что Гинер старается работать в рамках своего бюджета. Кто-то рискует и берет дорогостоящих футболистов, чтобы с их помощью еще заработать на Лиге чемпионов, но, как правило, это не работает.
Если ЦСКА не сумел взять тех игроков, которых они вели, то зачем впопыхах брать дорогих футболистов, которые могут не соответствовать философии игры армейского клуба. Если зарабатываешь какие-то деньги, это не значит, что их сразу нужно тратить", - цитируют Толстикова "Известия".
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