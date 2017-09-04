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Дмитрий Хохлов: в случае с Фернандесом натурализация себя полностью оправдывает

Главный тренер молодежного «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал игру против сборной России.

– «Динамо» позиционировало матч как тренировочный – об этом сразу сказал Юрий Калитвинцев, поэтому не будем судить строго. Всем нужно было дать поиграть, что тренер и сделал. Думаю, свои задачи выполнил. Как и Станислав Черчесов. Конечно, у ребят из сборной получалось лучше. Претенденты, которых вызвали, высоко мотивированы – это бросалось в глаза. Многие, думаю, доказали, что достойны и дальше приезжать в команду.

– Кто именно?

– Я больше наблюдал за Миранчуками, Фернандесом и Раушем. И ребята, особенно Рауш и Антон Миранчук, приятно удивили. Просто возможности Алексея и Марио нам и так известны, а вот Антона и Константина болельщики, думаю, видели реже.

– Антон сейчас прогрессирует в клубе.

– И это радует. Но все-таки матчей было не так много, как у брата. Надеюсь, что не остановится в росте, и скоро мы будем говорить об обоих Миранчуках в одинаковых выражениях. Видно, что они друг другу помогают, в чем-то даже вдохновляют. Одно дело, когда поддержка идет от партнеров, другое – от брата. Это явно придает дополнительные силы, у футболистов-близнецов так всегда происходит, есть особая связь. И, кстати, на поле это видно – Антон вполне мог забить второй гол как раз с передачи Алексея.

– Как думаете, сколько Миранчуков будет в основном составе в 2018 году?

– Лично мне бы хотелось, чтобы им обоим нашлось место. Думающие, играющие исполнители. Главное, чтобы продолжили прогресс. Нужна стабильность – не раз в три встречи показывать уровень, а постоянно. Иногда у молодых с этим трудности.

– Дебют Марио Фернандеса – еще один успех вечера?

– К Марио никаких вопросов. Кроме одного. Язык все-таки нужно выучить! Никто же не просит говорить на уровне переводчика, но все-таки хорошо бы уметь объясниться. Это, кстати, относится ко всем легионерам, которые приезжают в нашу страну. В остальном Фернандес – в полном порядке.

– Идея с натурализацией оправдывает себя?

– В его случае – на сто процентов. Я сразу говорил: если уровень футболиста высокий, позволяют правила и сам человек хочет играть, то не вижу ничего плохого. Посмотрите на другие европейские сборные – там это практикуется в гораздо больших масштабах. В том, что Фернандес – один из лучших в России на своей позиции, нет никаких сомнений. А может, и лучший.

– У Смольникова нет шансов?

– Игорь – тоже сильный футболист, который обязательно поборется за место в составе, но на сегодня я бы предпочел Фернандеса.

– Миранчуки, Фернандес – понятно. Вы еще назвали Рауша.

– Впечатлил, что тут скажешь. Для первого матча Рауш отыграл здорово. Думаю, что в его лице Комбаров на левом фланге получил очень серьезного конкурента. Но это хорошо. В сборной должна быть конкуренция, хуже, когда ее нет. Кто кого вытеснит? Гадать не буду. Надо еще смотреть. Но заявку Рауш сделал весомую.

– Как вам сам формат "сборная против клуба"?

– Если выступает не основной состав национальной команды, то нормально. Если же вызваны все сильнейшие, лучше, конечно, противостоять сборным. Но все-таки с выбором «Динамо» вместо Анголы я согласен.

СЭ
Теги: Хохлов Сборная России
Сегодня, 09:39
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№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 10:51) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Если так же продолжат прогрессировать братья Миранчуки то надо обоих брать в основу сборной, психологически сильнее станут и они и партнёры рядом, так как они будут биться брат-за-брата... smirk
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 10:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dima0501
Фернандес даже с динамо, уж на что слабая команда, не произвел впечатления ,что там в нем Хохлов увидел не понятно, скорость так себе, креатива тоже нет, ну бегает вперед, иногда даже забить сподобится, у нас его уровня игроков хватает.Рауш смотрелся лучше ,но есть большое но, уровень динамо.


Фернандес сыграл нормально, но пасы ему часто были неточными...
Регистрация: 10.05.2015
№1 Написал: dima0501 (Сегодня, 10:10) #
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online

Фернандес даже с динамо, уж на что слабая команда, не произвел впечатления ,что там в нем Хохлов увидел не понятно, скорость так себе, креатива тоже нет, ну бегает вперед, иногда даже забить сподобится, у нас его уровня игроков хватает.Рауш смотрелся лучше ,но есть большое но, уровень динамо.
Регистрация: 28.09.2016
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