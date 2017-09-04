Дмитрий Хохлов: в случае с Фернандесом натурализация себя полностью оправдывает

Главный тренер молодежного «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал игру против сборной России.– «Динамо» позиционировало матч как тренировочный – об этом сразу сказал Юрий Калитвинцев, поэтому не будем судить строго. Всем нужно было дать поиграть, что тренер и сделал. Думаю, свои задачи выполнил. Как и Станислав Черчесов. Конечно, у ребят из сборной получалось лучше. Претенденты, которых вызвали, высоко мотивированы – это бросалось в глаза. Многие, думаю, доказали, что достойны и дальше приезжать в команду.– Я больше наблюдал за Миранчуками, Фернандесом и Раушем. И ребята, особенно Рауш и Антон Миранчук, приятно удивили. Просто возможности Алексея и Марио нам и так известны, а вот Антона и Константина болельщики, думаю, видели реже.– И это радует. Но все-таки матчей было не так много, как у брата. Надеюсь, что не остановится в росте, и скоро мы будем говорить об обоих Миранчуках в одинаковых выражениях. Видно, что они друг другу помогают, в чем-то даже вдохновляют. Одно дело, когда поддержка идет от партнеров, другое – от брата. Это явно придает дополнительные силы, у футболистов-близнецов так всегда происходит, есть особая связь. И, кстати, на поле это видно – Антон вполне мог забить второй гол как раз с передачи Алексея.– Лично мне бы хотелось, чтобы им обоим нашлось место. Думающие, играющие исполнители. Главное, чтобы продолжили прогресс. Нужна стабильность – не раз в три встречи показывать уровень, а постоянно. Иногда у молодых с этим трудности.– К Марио никаких вопросов. Кроме одного. Язык все-таки нужно выучить! Никто же не просит говорить на уровне переводчика, но все-таки хорошо бы уметь объясниться. Это, кстати, относится ко всем легионерам, которые приезжают в нашу страну. В остальном Фернандес – в полном порядке.– В его случае – на сто процентов. Я сразу говорил: если уровень футболиста высокий, позволяют правила и сам человек хочет играть, то не вижу ничего плохого. Посмотрите на другие европейские сборные – там это практикуется в гораздо больших масштабах. В том, что Фернандес – один из лучших в России на своей позиции, нет никаких сомнений. А может, и лучший.– Игорь – тоже сильный футболист, который обязательно поборется за место в составе, но на сегодня я бы предпочел Фернандеса.– Впечатлил, что тут скажешь. Для первого матча Рауш отыграл здорово. Думаю, что в его лице Комбаров на левом фланге получил очень серьезного конкурента. Но это хорошо. В сборной должна быть конкуренция, хуже, когда ее нет. Кто кого вытеснит? Гадать не буду. Надо еще смотреть. Но заявку Рауш сделал весомую.– Если выступает не основной состав национальной команды, то нормально. Если же вызваны все сильнейшие, лучше, конечно, противостоять сборным. Но все-таки с выбором «Динамо» вместо Анголы я согласен.