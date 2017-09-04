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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хохлов: в случае с Фернандесом натурализация себя полностью оправдывает
Главный тренер молодежного «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал игру против сборной России.
– «Динамо» позиционировало матч как тренировочный – об этом сразу сказал Юрий Калитвинцев, поэтому не будем судить строго. Всем нужно было дать поиграть, что тренер и сделал. Думаю, свои задачи выполнил. Как и Станислав Черчесов. Конечно, у ребят из сборной получалось лучше. Претенденты, которых вызвали, высоко мотивированы – это бросалось в глаза. Многие, думаю, доказали, что достойны и дальше приезжать в команду.
– Кто именно?
– Я больше наблюдал за Миранчуками, Фернандесом и Раушем. И ребята, особенно Рауш и Антон Миранчук, приятно удивили. Просто возможности Алексея и Марио нам и так известны, а вот Антона и Константина болельщики, думаю, видели реже.
– Антон сейчас прогрессирует в клубе.
– И это радует. Но все-таки матчей было не так много, как у брата. Надеюсь, что не остановится в росте, и скоро мы будем говорить об обоих Миранчуках в одинаковых выражениях. Видно, что они друг другу помогают, в чем-то даже вдохновляют. Одно дело, когда поддержка идет от партнеров, другое – от брата. Это явно придает дополнительные силы, у футболистов-близнецов так всегда происходит, есть особая связь. И, кстати, на поле это видно – Антон вполне мог забить второй гол как раз с передачи Алексея.
– Как думаете, сколько Миранчуков будет в основном составе в 2018 году?
– Лично мне бы хотелось, чтобы им обоим нашлось место. Думающие, играющие исполнители. Главное, чтобы продолжили прогресс. Нужна стабильность – не раз в три встречи показывать уровень, а постоянно. Иногда у молодых с этим трудности.
– Дебют Марио Фернандеса – еще один успех вечера?
– К Марио никаких вопросов. Кроме одного. Язык все-таки нужно выучить! Никто же не просит говорить на уровне переводчика, но все-таки хорошо бы уметь объясниться. Это, кстати, относится ко всем легионерам, которые приезжают в нашу страну. В остальном Фернандес – в полном порядке.
– Идея с натурализацией оправдывает себя?
– В его случае – на сто процентов. Я сразу говорил: если уровень футболиста высокий, позволяют правила и сам человек хочет играть, то не вижу ничего плохого. Посмотрите на другие европейские сборные – там это практикуется в гораздо больших масштабах. В том, что Фернандес – один из лучших в России на своей позиции, нет никаких сомнений. А может, и лучший.
– У Смольникова нет шансов?
– Игорь – тоже сильный футболист, который обязательно поборется за место в составе, но на сегодня я бы предпочел Фернандеса.
– Миранчуки, Фернандес – понятно. Вы еще назвали Рауша.
– Впечатлил, что тут скажешь. Для первого матча Рауш отыграл здорово. Думаю, что в его лице Комбаров на левом фланге получил очень серьезного конкурента. Но это хорошо. В сборной должна быть конкуренция, хуже, когда ее нет. Кто кого вытеснит? Гадать не буду. Надо еще смотреть. Но заявку Рауш сделал весомую.
– Как вам сам формат "сборная против клуба"?
– Если выступает не основной состав национальной команды, то нормально. Если же вызваны все сильнейшие, лучше, конечно, противостоять сборным. Но все-таки с выбором «Динамо» вместо Анголы я согласен.
СЭ
– «Динамо» позиционировало матч как тренировочный – об этом сразу сказал Юрий Калитвинцев, поэтому не будем судить строго. Всем нужно было дать поиграть, что тренер и сделал. Думаю, свои задачи выполнил. Как и Станислав Черчесов. Конечно, у ребят из сборной получалось лучше. Претенденты, которых вызвали, высоко мотивированы – это бросалось в глаза. Многие, думаю, доказали, что достойны и дальше приезжать в команду.
– Кто именно?
– Я больше наблюдал за Миранчуками, Фернандесом и Раушем. И ребята, особенно Рауш и Антон Миранчук, приятно удивили. Просто возможности Алексея и Марио нам и так известны, а вот Антона и Константина болельщики, думаю, видели реже.
– Антон сейчас прогрессирует в клубе.
– И это радует. Но все-таки матчей было не так много, как у брата. Надеюсь, что не остановится в росте, и скоро мы будем говорить об обоих Миранчуках в одинаковых выражениях. Видно, что они друг другу помогают, в чем-то даже вдохновляют. Одно дело, когда поддержка идет от партнеров, другое – от брата. Это явно придает дополнительные силы, у футболистов-близнецов так всегда происходит, есть особая связь. И, кстати, на поле это видно – Антон вполне мог забить второй гол как раз с передачи Алексея.
– Как думаете, сколько Миранчуков будет в основном составе в 2018 году?
– Лично мне бы хотелось, чтобы им обоим нашлось место. Думающие, играющие исполнители. Главное, чтобы продолжили прогресс. Нужна стабильность – не раз в три встречи показывать уровень, а постоянно. Иногда у молодых с этим трудности.
– Дебют Марио Фернандеса – еще один успех вечера?
– К Марио никаких вопросов. Кроме одного. Язык все-таки нужно выучить! Никто же не просит говорить на уровне переводчика, но все-таки хорошо бы уметь объясниться. Это, кстати, относится ко всем легионерам, которые приезжают в нашу страну. В остальном Фернандес – в полном порядке.
– Идея с натурализацией оправдывает себя?
– В его случае – на сто процентов. Я сразу говорил: если уровень футболиста высокий, позволяют правила и сам человек хочет играть, то не вижу ничего плохого. Посмотрите на другие европейские сборные – там это практикуется в гораздо больших масштабах. В том, что Фернандес – один из лучших в России на своей позиции, нет никаких сомнений. А может, и лучший.
– У Смольникова нет шансов?
– Игорь – тоже сильный футболист, который обязательно поборется за место в составе, но на сегодня я бы предпочел Фернандеса.
– Миранчуки, Фернандес – понятно. Вы еще назвали Рауша.
– Впечатлил, что тут скажешь. Для первого матча Рауш отыграл здорово. Думаю, что в его лице Комбаров на левом фланге получил очень серьезного конкурента. Но это хорошо. В сборной должна быть конкуренция, хуже, когда ее нет. Кто кого вытеснит? Гадать не буду. Надо еще смотреть. Но заявку Рауш сделал весомую.
– Как вам сам формат "сборная против клуба"?
– Если выступает не основной состав национальной команды, то нормально. Если же вызваны все сильнейшие, лучше, конечно, противостоять сборным. Но все-таки с выбором «Динамо» вместо Анголы я согласен.
СЭ
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