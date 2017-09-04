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Мануэль Фернандеш: нам не стоит забивать голову мыслями о победе в чемпионате

Полузащитник "Локомотива" Мануэль Фернандеш назвал главные цели команды на нынешний сезон.

"Забраться как можно выше в турнирной таблице, не забивая голову мыслями о победе в чемпионате. Надо думать о каждом следующем матче и не заглядывать далеко вперед.

Мы должны выиграть все оставшиеся домашние игры, ведь в прошлом сезоне у нас это получалось не так часто, как хотелось бы. Думаю, это наша главная цель", - цитируют Фернандеша "Известия".
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 09:58
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