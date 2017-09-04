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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (5)
Филиппе Коутиньо может помочь "Ливерпулю" в матче с "Манчестер Сити"
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готов сыграть в матче 4-го тура АПЛ против "Манчестер Сити", сообщает Le Figaro.
25-летний бразилец пропустил начало сезона якобы из-за травмы спины, однако это не помешало ему поехать в расположение сборной Бразилии и сыграть с Эквадором.
25-летний бразилец пропустил начало сезона якобы из-за травмы спины, однако это не помешало ему поехать в расположение сборной Бразилии и сыграть с Эквадором.
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