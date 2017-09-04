Филиппе Коутиньо может помочь "Ливерпулю" в матче с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо готов сыграть в матче 4-го тура АПЛ против "Манчестер Сити", сообщает Le Figaro.25-летний бразилец пропустил начало сезона якобы из-за травмы спины, однако это не помешало ему поехать в расположение сборной Бразилии и сыграть с Эквадором.