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Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино

Сборная Азербайджана разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018

Группа С

Азербайджан - Сан-Марино 5:1

Гол: Исмаилов, 20, 57, Абдуллаев, 25, Чеволи, 71 (авто.), Садыхов, 81 - Палацци, 74

Азербайджан: Агаев, Садыхов, Гулиев, Мирзабеков, Хализаде, Амиргулиев, Гусейнов (Гараев, 69), Алмейда, Исмаилов (Рамазанов, 62), Абдуллаев (Дадашов, 72), Шейдаев

Сан-Марино: Симончини, Чезарини, Грандони, Чеволи, Валле, Червеллини (Тоси, 27), Гасперони (Хирш, 77), Голинуччи, Палацци, Риналди (Стефаналли, 86), Томассини
Теги: Сборная Азербайджана Сборная Сан-Марино
Сегодня, 20:55
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(0)
№4 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: RJM555
Цитата: tiki
совсем этот "талант" в лице шейдаева не виден
может все таки много авансов ему выдали?


мжду тем этот талант Шейдаев был самым активным и заметным на поле и очень даже неплохо смотрелся. Надо было игру смотреть а потом делать свои умозаключния тупые........

тупой тут только ты.у тех же ЦСКА оланаре тоже бегает и "нагнетает".оланаре=шейдаев
.пусть бегает сколько угодно, а кпд нулевое.так что свой тупой хавальник прикрыл бы
Регистрация: 1.02.2016
№3 Написал: RJM555 (Сегодня, 21:15) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: tiki
совсем этот "талант" в лице шейдаева не виден
может все таки много авансов ему выдали?


мжду тем этот талант Шейдаев был самым активным и заметным на поле и очень даже неплохо смотрелся. Надо было игру смотреть а потом делать свои умозаключния тупые........
Регистрация: 28.02.2010
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Шейдаев нагнетал,но забить так и не смог,хотя старался.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
совсем этот "талант" в лице шейдаева не виден
может все таки много авансов ему выдали?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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