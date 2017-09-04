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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная Азербайджана разгромила Сан-Марино
Сборная Азербайджана разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации ЧМ-2018.
Чемпионат мира-2018
Группа С
Азербайджан - Сан-Марино 5:1
Гол: Исмаилов, 20, 57, Абдуллаев, 25, Чеволи, 71 (авто.), Садыхов, 81 - Палацци, 74
Азербайджан: Агаев, Садыхов, Гулиев, Мирзабеков, Хализаде, Амиргулиев, Гусейнов (Гараев, 69), Алмейда, Исмаилов (Рамазанов, 62), Абдуллаев (Дадашов, 72), Шейдаев
Сан-Марино: Симончини, Чезарини, Грандони, Чеволи, Валле, Червеллини (Тоси, 27), Гасперони (Хирш, 77), Голинуччи, Палацци, Риналди (Стефаналли, 86), Томассини
Чемпионат мира-2018
Группа С
Азербайджан - Сан-Марино 5:1
Гол: Исмаилов, 20, 57, Абдуллаев, 25, Чеволи, 71 (авто.), Садыхов, 81 - Палацци, 74
Азербайджан: Агаев, Садыхов, Гулиев, Мирзабеков, Хализаде, Амиргулиев, Гусейнов (Гараев, 69), Алмейда, Исмаилов (Рамазанов, 62), Абдуллаев (Дадашов, 72), Шейдаев
Сан-Марино: Симончини, Чезарини, Грандони, Чеволи, Валле, Червеллини (Тоси, 27), Гасперони (Хирш, 77), Голинуччи, Палацци, Риналди (Стефаналли, 86), Томассини
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