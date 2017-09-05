Опрос:

Новости партнеров

Витиньо: нет смысла плакать о том, что ЦСКА никого не приобрел

Нападающий ЦСКА Витиньо высказался относительно отсутствия приобретений у команды в летнее трансферное окно.

"Не знаю, почему так произошло. Но мы не должны из-за этого переживать. Не следует забивать себе этим голову. Футболистам лучше сосредоточиться на своей работе. Конечно, было бы лучше, если бы ЦСКА кого-нибудь приобрёл – хотя бы для обоймы. Но мы остаемся очень сильной командой, у нас прекрасный подбор футболистов.

Нам необходимо сплотиться, собраться и показать свой максимальный уровень в каждом конкретном матче. Сплочённость позволит компенсировать отсутствие трансферов.

Усилился "Зенит"? Здорово, что "Зенит" укрепился – он же играет на два фронта. Да, наша команда не усилилась, но что теперь поделать? Нет смысла плакать. Компенсируем отсутствие новичков внутренним резервом. Мы продолжаем претендовать на чемпионство, это основная задача. Наша команда никогда не будет отбывать номер на поле", - цитирует Витиньо "СЭ".
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 12:58
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 13:20) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Браво. Отличные рассуждения, только звучат они сквозь слёзы набранных 9 очков в 8 матчах...
За своей телегой бы лучше следили.


очков конечно мы много разбазарили и это факт,но речь шла не про очки и не таблицы,на титул в этом году цска и Спартак не претендует по объективным и субъективным причинам,а сказал я по большому счету то чего ваше руководство никогда не скажет,они предпочитают вам сладкую ложь вешать на уши

Цитата: Работяга
Очень рады ,что у вас все в шоколаде.Ну а результаты расставят все на свои места.Удачи вам и громких побед в ЛЧ !

да не обижайся ты,я тебя то уж точно не хотел задеть,а кого хотел так они сами знают,а ты достойный Болельщик
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
конечно нет смысла,ведь у гинера от этого в карманах не прибавится,а Цска вообще не нужны трансферы если вас послушать,только на ободах ваша конская телега,да пока едет,но уже скрипит,а так все хорошо))

Очень рады ,что у вас все в шоколаде.Ну а результаты расставят все на свои места.Удачи вам и громких побед в ЛЧ !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:10) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
В бой идут одни старики.

Прорвемся.

Цитата: Hitman
конечно нет смысла,ведь у гинера от этого в карманах не прибавится,а Цска вообще не нужны трансферы если вас послушать,только на ободах ваша конская телега,да пока едет,но уже скрипит,а так все хорошо))


Браво. Отличные рассуждения, только звучат они сквозь слёзы набранных 9 очков в 8 матчах...
За своей телегой бы лучше следили.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 13:05) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
конечно нет смысла,ведь у гинера от этого в карманах не прибавится,а Цска вообще не нужны трансферы если вас послушать,только на ободах ваша конская телега,да пока едет,но уже скрипит,а так все хорошо))
Регистрация: 20.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.