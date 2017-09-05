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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Витиньо: нет смысла плакать о том, что ЦСКА никого не приобрел
Нападающий ЦСКА Витиньо высказался относительно отсутствия приобретений у команды в летнее трансферное окно.
"Не знаю, почему так произошло. Но мы не должны из-за этого переживать. Не следует забивать себе этим голову. Футболистам лучше сосредоточиться на своей работе. Конечно, было бы лучше, если бы ЦСКА кого-нибудь приобрёл – хотя бы для обоймы. Но мы остаемся очень сильной командой, у нас прекрасный подбор футболистов.
Нам необходимо сплотиться, собраться и показать свой максимальный уровень в каждом конкретном матче. Сплочённость позволит компенсировать отсутствие трансферов.
Усилился "Зенит"? Здорово, что "Зенит" укрепился – он же играет на два фронта. Да, наша команда не усилилась, но что теперь поделать? Нет смысла плакать. Компенсируем отсутствие новичков внутренним резервом. Мы продолжаем претендовать на чемпионство, это основная задача. Наша команда никогда не будет отбывать номер на поле", - цитирует Витиньо "СЭ".
"Не знаю, почему так произошло. Но мы не должны из-за этого переживать. Не следует забивать себе этим голову. Футболистам лучше сосредоточиться на своей работе. Конечно, было бы лучше, если бы ЦСКА кого-нибудь приобрёл – хотя бы для обоймы. Но мы остаемся очень сильной командой, у нас прекрасный подбор футболистов.
Нам необходимо сплотиться, собраться и показать свой максимальный уровень в каждом конкретном матче. Сплочённость позволит компенсировать отсутствие трансферов.
Усилился "Зенит"? Здорово, что "Зенит" укрепился – он же играет на два фронта. Да, наша команда не усилилась, но что теперь поделать? Нет смысла плакать. Компенсируем отсутствие новичков внутренним резервом. Мы продолжаем претендовать на чемпионство, это основная задача. Наша команда никогда не будет отбывать номер на поле", - цитирует Витиньо "СЭ".
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