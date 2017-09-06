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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Пеле: нужно ли Коутиньо переходить в Испанию? Нет
Легендарный бразилец Пеле считает, что форварду "Ливерпуля" Коутиньо не стоит переходить в "Барселону".
"Нужно ли Коутиньо переходить в Испанию? Нет. Не нужно постоянно менять команды, чтобы доказывать свой уровень. Всё зависит от того, как ты воспользуешься шансами. Коутиньо - игрок, на которого все должны обратить внимание, потому что он великолепен в своей команде", - цитирует Пеле Marca.
"Нужно ли Коутиньо переходить в Испанию? Нет. Не нужно постоянно менять команды, чтобы доказывать свой уровень. Всё зависит от того, как ты воспользуешься шансами. Коутиньо - игрок, на которого все должны обратить внимание, потому что он великолепен в своей команде", - цитирует Пеле Marca.
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