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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Булыкин: постараемся составить конкуренцию топ-клубам в борьбе за чемпионство
Бывший нападающий сборной России и "Локомотива", а ныне советник президента столичного клуба Дмитрий Булыкин в интервью Rusfootball.info рассказал, за счет чего железнодорожники успешно стартовали в чемпионате страны, поделился ожиданиями от выступления красно-зеленых в Лиге Европы, а также порассуждал о шансах других российских команд в еврокубках.
- Многие удивлены уверенным стартом «Локо» в чемпионате РФПЛ. Команда сильно преобразилась по сравнению с прошлым сезоном. Чем вызваны метаморфозы?
- Руководство клуба очень хотело, чтобы команда выступала в этом сезоне как можно лучше. И при подготовке к сезону «Локомотив» прикладывал к этому все усилия. Наверное, это сейчас нашло отражение в положительных результатах. Многие факторы влияют на выступление команды в чемпионате: начиная от действий совета директоров клуба и заканчивая тренерами и футболистами. Это общая работа, которая и показана результатами команды. Если результат есть — значит на правильном пути находимся. Надеемся, что и в дальнейшем все будет стабильно хорошо, и «Локомотив» успешно выступит и в чемпионате, и в Лиге Европы.
- Заметно прибавили братья Алексей и Антон Миранчуки...
- Это опять же одно из правильных действий клуба, благодаря которому, братья остались в «Локомотиве». И сейчас они прогрессируют и являются ключевыми футболистами не только в клубе, но и постепенно выходят на ведущие роли в сборной.
- Могут ли красно-зеленые уже в нынешнем сезоне замахнуться на чемпионство?
- Будем стараться, а там уже все зависит от Его Величества Футбола. Очень много факторов влияют на итоговый результат. Конечно, нам тяжело будет биться с топ-клубами. Начиная с «Зенита», который располагает очень большим бюджетом и мощно провел трансферную кампанию, и заканчивая опытными клубами с серьезными целями. Но опять же будем стараться. У нас тоже собралась хорошая команда. Несомненно, каждый год наша задача — бороться за медали. Так что сделаем все, чтобы составить им конкуренцию.
- Действующему чемпиону «Спартаку» красно-зеленые уже составили конкуренцию, одержав над ним волевую победу 4:3. Что стало залогом успеха в той встрече? Это была больше победа «Локо» или поражение «Спартака»?
- Тут свою роль сыграли несколько факторов. Главное — это то, что футболисты «Локомотива» не опустили рук и играли до конца. То, что команда не сдается, у нее есть характер. Это, разумеется, не может ни радовать. Конечно, то обстоятельство, что соперник остался в меньшинстве тоже в какой-то степени имело место. Но важно и то, что «Локо» четко реализовал все свои моменты. Победить чемпиона с красивым счетом — очень приятно.
- Пару недель назад стали известны соперники «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы. Как вам группа, в которой команде предстоит играть ( Соперниками железнодорожников стали чешский «Злин», датский «Копенгаген» и молдавский «Шериф» - Rusfootball.info)?
- Группа хорошая, вполне проходимая. Нужно приложить все усилия, чтобы выйти в плей-офф (это как минимум) и напомнить всем от таком солидном клубе, как «Локомотив».
- В этом году осень в столице будет богата на еврокубки. «Локо» сыграет в Лиге Европы, а «Спартак» и ЦСКА привезут в Москву Лигу чемпионов. Что думаете по поводу шансов спартаковцев и армейцев в турнире?
- Нашим клубам достались далеко не «группы смерти». Я бы даже сказал, что это хорошие команды. С этими соперниками можно играть и обыгрывать их. Будем надеяться, что российские клубы покажут хороший футбол и пройдут в плей-офф. Да, «Спартак» уже давно не участвовал в Лиге чемпионов, но будем надеяться, что команда не занервничает и нормально сыграет в этом турнире. Конечно, если спартаковцы будут допускать осечки на таких командах, как «Марибор», то вряд ли они добьются результата. Конечно, сейчас им нужно поправлять свое турнирное положение в чемпионате страны, находить свою игру и затем уже нужно стараться хорошо выступить в Лиге чемпионов. У армейцев соперники серьезные, но опять же играть с ними можно. Конечно, на этом фоне выделяется «Манчестер Юнайтед». Но с остальными можно играть и выигрывать. Да и с «МЮ» возможно добиться результата. Здесь многое будет зависеть от готовности футболистов ЦСКА.
- Вернемся к чемпионату страны. В предстоящем туре РФПЛ «Локо» отправится в Грозный к «Ахмату»...
- Выезд будет непростой: соперник и так серьезный, а играть против «Ахмата» у него дома особенно трудно. Просто так обыграть его понятное дело, не получится. Поэтому придется приложить максимум усилий. Если ребята настроятся, как нужно, то вполне способны победить. Но если не будет стопроцентной самоотдачи, вполне можно и потерять в Грозном очки.
Напомним, что по итогам восьми туров «Локомотив» с 19 очками занимает в турнирной таблице РФПЛ 2 место.
Алина Гущина, Rusfootball.info
- Многие удивлены уверенным стартом «Локо» в чемпионате РФПЛ. Команда сильно преобразилась по сравнению с прошлым сезоном. Чем вызваны метаморфозы?
- Руководство клуба очень хотело, чтобы команда выступала в этом сезоне как можно лучше. И при подготовке к сезону «Локомотив» прикладывал к этому все усилия. Наверное, это сейчас нашло отражение в положительных результатах. Многие факторы влияют на выступление команды в чемпионате: начиная от действий совета директоров клуба и заканчивая тренерами и футболистами. Это общая работа, которая и показана результатами команды. Если результат есть — значит на правильном пути находимся. Надеемся, что и в дальнейшем все будет стабильно хорошо, и «Локомотив» успешно выступит и в чемпионате, и в Лиге Европы.
- Заметно прибавили братья Алексей и Антон Миранчуки...
- Это опять же одно из правильных действий клуба, благодаря которому, братья остались в «Локомотиве». И сейчас они прогрессируют и являются ключевыми футболистами не только в клубе, но и постепенно выходят на ведущие роли в сборной.
- Могут ли красно-зеленые уже в нынешнем сезоне замахнуться на чемпионство?
- Будем стараться, а там уже все зависит от Его Величества Футбола. Очень много факторов влияют на итоговый результат. Конечно, нам тяжело будет биться с топ-клубами. Начиная с «Зенита», который располагает очень большим бюджетом и мощно провел трансферную кампанию, и заканчивая опытными клубами с серьезными целями. Но опять же будем стараться. У нас тоже собралась хорошая команда. Несомненно, каждый год наша задача — бороться за медали. Так что сделаем все, чтобы составить им конкуренцию.
- Действующему чемпиону «Спартаку» красно-зеленые уже составили конкуренцию, одержав над ним волевую победу 4:3. Что стало залогом успеха в той встрече? Это была больше победа «Локо» или поражение «Спартака»?
- Тут свою роль сыграли несколько факторов. Главное — это то, что футболисты «Локомотива» не опустили рук и играли до конца. То, что команда не сдается, у нее есть характер. Это, разумеется, не может ни радовать. Конечно, то обстоятельство, что соперник остался в меньшинстве тоже в какой-то степени имело место. Но важно и то, что «Локо» четко реализовал все свои моменты. Победить чемпиона с красивым счетом — очень приятно.
- Пару недель назад стали известны соперники «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы. Как вам группа, в которой команде предстоит играть ( Соперниками железнодорожников стали чешский «Злин», датский «Копенгаген» и молдавский «Шериф» - Rusfootball.info)?
- Группа хорошая, вполне проходимая. Нужно приложить все усилия, чтобы выйти в плей-офф (это как минимум) и напомнить всем от таком солидном клубе, как «Локомотив».
- В этом году осень в столице будет богата на еврокубки. «Локо» сыграет в Лиге Европы, а «Спартак» и ЦСКА привезут в Москву Лигу чемпионов. Что думаете по поводу шансов спартаковцев и армейцев в турнире?
- Нашим клубам достались далеко не «группы смерти». Я бы даже сказал, что это хорошие команды. С этими соперниками можно играть и обыгрывать их. Будем надеяться, что российские клубы покажут хороший футбол и пройдут в плей-офф. Да, «Спартак» уже давно не участвовал в Лиге чемпионов, но будем надеяться, что команда не занервничает и нормально сыграет в этом турнире. Конечно, если спартаковцы будут допускать осечки на таких командах, как «Марибор», то вряд ли они добьются результата. Конечно, сейчас им нужно поправлять свое турнирное положение в чемпионате страны, находить свою игру и затем уже нужно стараться хорошо выступить в Лиге чемпионов. У армейцев соперники серьезные, но опять же играть с ними можно. Конечно, на этом фоне выделяется «Манчестер Юнайтед». Но с остальными можно играть и выигрывать. Да и с «МЮ» возможно добиться результата. Здесь многое будет зависеть от готовности футболистов ЦСКА.
- Вернемся к чемпионату страны. В предстоящем туре РФПЛ «Локо» отправится в Грозный к «Ахмату»...
- Выезд будет непростой: соперник и так серьезный, а играть против «Ахмата» у него дома особенно трудно. Просто так обыграть его понятное дело, не получится. Поэтому придется приложить максимум усилий. Если ребята настроятся, как нужно, то вполне способны победить. Но если не будет стопроцентной самоотдачи, вполне можно и потерять в Грозном очки.
Напомним, что по итогам восьми туров «Локомотив» с 19 очками занимает в турнирной таблице РФПЛ 2 место.
Алина Гущина, Rusfootball.info
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