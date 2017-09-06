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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Каряка: у "Амкара" явно наметился прогресс, с ЦСКА постараемся сыграть хорошо
Тренер "Амкара" Андрей Каряка высказался о предстоящем домашнем матча 9-го тура РФПЛ с ЦСКА.
"Прежде всего хочу пригласить болельщиков на матч с ЦСКА. Постараемся сыграть хорошо. У нас получилась немного скомканная подготовка к сезону, но в последних играх у нас явно наметился прогресс. Когда играли через два дня на третий, ребята выглядели неплохо. Выдержали напряжённый отрезок. У нас большая группа игроков достойна попасть в основной состав. С одой стороны, это радует, но тренерам непросто сделать выбор.
Спасибо болельщикам, что они не бросили нас в этой трудной ситуации. Чувствуется, что в городе команду любят и поддерживают. На встрече с болельщиками был позитив, хотя сезон начали не так, как хотелось бы.
Мы рады, что смогли вернуть Диму Белорукова. Он хочет играть, он лидер на поле и в раздевалке. Хорошо, что он вернулся! Надеюсь, что скоро поправится Огуде, нам его не хватает", - цитирует Каряку "Чемпионат" со ссылкой на "Радио Болид".
"Прежде всего хочу пригласить болельщиков на матч с ЦСКА. Постараемся сыграть хорошо. У нас получилась немного скомканная подготовка к сезону, но в последних играх у нас явно наметился прогресс. Когда играли через два дня на третий, ребята выглядели неплохо. Выдержали напряжённый отрезок. У нас большая группа игроков достойна попасть в основной состав. С одой стороны, это радует, но тренерам непросто сделать выбор.
Спасибо болельщикам, что они не бросили нас в этой трудной ситуации. Чувствуется, что в городе команду любят и поддерживают. На встрече с болельщиками был позитив, хотя сезон начали не так, как хотелось бы.
Мы рады, что смогли вернуть Диму Белорукова. Он хочет играть, он лидер на поле и в раздевалке. Хорошо, что он вернулся! Надеюсь, что скоро поправится Огуде, нам его не хватает", - цитирует Каряку "Чемпионат" со ссылкой на "Радио Болид".
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