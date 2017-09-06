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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Матч ТВ" удалил интервью президента "Арарата", в котором он заявил, что ему угрожали
Президент "Арарата" Валерий Оганесян, которого обвиняют в хищении 20 миллионов рублей со счетов клуба, рассказал журналисту "Матч ТВ", что ему угрожают и он боится возвращаться в Россию.
Через некоторое время после публикации текст был удален с сайта телеканала.
Часть интервью Оганесяна ранее было опубликовано ЗДЕСЬ.
Через некоторое время после публикации текст был удален с сайта телеканала.
Часть интервью Оганесяна ранее было опубликовано ЗДЕСЬ.
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