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"Матч ТВ" удалил интервью президента "Арарата", в котором он заявил, что ему угрожали

Президент "Арарата" Валерий Оганесян, которого обвиняют в хищении 20 миллионов рублей со счетов клуба, рассказал журналисту "Матч ТВ", что ему угрожают и он боится возвращаться в Россию.

Через некоторое время после публикации текст был удален с сайта телеканала.

Часть интервью Оганесяна ранее было опубликовано ЗДЕСЬ.
Теги: Арарат Оганесян
Сегодня, 13:02
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