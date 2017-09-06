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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Зинин: кандидатуру Луана "Краснодар" однозначно отклонил
Бывший спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин рассказал о том, почему "быки" не рассматривали варианты приобретения нападающего "Гремио" Луана.
"Луан был на рынке, но его кандидатуру мы единогласно отклонили. Он не вписывается в игровую модель "Краснодара", который играет в жёсткой схеме 4-5-1 (или 4-3-3, если хотите) с не менее жёсткими требованиями к позициям. А Луан – свободный художник, нападающий-авантюрист в оттяжке. Как центрфорвард топ-легионер не нужен "Краснодару" – там играет Фёдор Смолов. Как фланговый игрок Луан уступает Вандерсону в умении обыграть один в один, а Классону – в работе на команду. На позиции чистой «десятки» на Луана возлагался бы большой набор дисциплинарных функций при обороне с действиями вперёд больше за счёт проникающих пасов.
Бразилец же совершенно другой. Он может решить эпизод, у него поставленный удар. Но под него пришлось бы менять схему, убирать Перейру, видоизменять функции форварда, обоих опорников. Поменялась бы вся структура игры. Луан – яркий краеугольный и дорогой футболист с большим эго. Он без раскачки должен играть в основе. Но в «Краснодаре» оперативно внедрить его было бы непросто, скорее всего, начались бы проблемы, которые могли бы ударить по команде.
Сусо – супервариант, но этим летом он был совершенно нереален. Ни один человек не смог бы привести его на адекватных условиях ни в один российский клуб", - цитирует Зинина "Бизнес online".
"Луан был на рынке, но его кандидатуру мы единогласно отклонили. Он не вписывается в игровую модель "Краснодара", который играет в жёсткой схеме 4-5-1 (или 4-3-3, если хотите) с не менее жёсткими требованиями к позициям. А Луан – свободный художник, нападающий-авантюрист в оттяжке. Как центрфорвард топ-легионер не нужен "Краснодару" – там играет Фёдор Смолов. Как фланговый игрок Луан уступает Вандерсону в умении обыграть один в один, а Классону – в работе на команду. На позиции чистой «десятки» на Луана возлагался бы большой набор дисциплинарных функций при обороне с действиями вперёд больше за счёт проникающих пасов.
Бразилец же совершенно другой. Он может решить эпизод, у него поставленный удар. Но под него пришлось бы менять схему, убирать Перейру, видоизменять функции форварда, обоих опорников. Поменялась бы вся структура игры. Луан – яркий краеугольный и дорогой футболист с большим эго. Он без раскачки должен играть в основе. Но в «Краснодаре» оперативно внедрить его было бы непросто, скорее всего, начались бы проблемы, которые могли бы ударить по команде.
Сусо – супервариант, но этим летом он был совершенно нереален. Ни один человек не смог бы привести его на адекватных условиях ни в один российский клуб", - цитирует Зинина "Бизнес online".
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