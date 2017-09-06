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Президент УЕФА поддержал идею сокращения летнего трансферного окна

Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение по поводу возможного сокращения летнего трансферного окна.

"Я знаю, что идут серьезные дискуссии о сокращении летнего трансферного окна в Европе, и мы следим за этим. На мой взгляд, плохо, когда футболисты начинают сезон в одном клубе, но оказываются в другом до закрытия трансферного окна. Я считаю, что окно не должно быть слишком долгим, и я поддерживаю его сокращение", - приводит слова Чеферина "Газета.Ru" со ссылкой на The Times.

Напомним, ранее главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выступил за отмену зимнего трансферного окна.
Теги: Чеферин
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
правильно! нынешние пространные окна не должны быть такими! это только на руку заведущим и жадным до денег агентам! чем короче окнаЮ тем меньше у них возможностей для изворотов и прочих фривольностей!
Регистрация: 23.03.2009
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