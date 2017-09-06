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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент УЕФА поддержал идею сокращения летнего трансферного окна
Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение по поводу возможного сокращения летнего трансферного окна.
"Я знаю, что идут серьезные дискуссии о сокращении летнего трансферного окна в Европе, и мы следим за этим. На мой взгляд, плохо, когда футболисты начинают сезон в одном клубе, но оказываются в другом до закрытия трансферного окна. Я считаю, что окно не должно быть слишком долгим, и я поддерживаю его сокращение", - приводит слова Чеферина "Газета.Ru" со ссылкой на The Times.
Напомним, ранее главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выступил за отмену зимнего трансферного окна.
"Я знаю, что идут серьезные дискуссии о сокращении летнего трансферного окна в Европе, и мы следим за этим. На мой взгляд, плохо, когда футболисты начинают сезон в одном клубе, но оказываются в другом до закрытия трансферного окна. Я считаю, что окно не должно быть слишком долгим, и я поддерживаю его сокращение", - приводит слова Чеферина "Газета.Ru" со ссылкой на The Times.
Напомним, ранее главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выступил за отмену зимнего трансферного окна.
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