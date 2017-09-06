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"Лестер" опоздал с трансфером Адриена Силвы на 14 секунд

ФИФА отказала в регистрации трансфер полузащитника "Спортинга" Адриена Силвы в "Лестер Сити", передает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Сообщается, что англичане опоздали с регистрацией игрока на 14 секунд, из-за чего ФИФА не приняла необходимые для трансфера документы.
Теги: Лестер Спортинг
Сегодня, 14:33
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:13) #
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Регистрация: 20.03.2017
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