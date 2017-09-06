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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Лестер" опоздал с трансфером Адриена Силвы на 14 секунд
ФИФА отказала в регистрации трансфер полузащитника "Спортинга" Адриена Силвы в "Лестер Сити", передает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.
Сообщается, что англичане опоздали с регистрацией игрока на 14 секунд, из-за чего ФИФА не приняла необходимые для трансфера документы.
Сообщается, что англичане опоздали с регистрацией игрока на 14 секунд, из-за чего ФИФА не приняла необходимые для трансфера документы.
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