Далер Кузяев: видно, что Рауш, Фернандес и Нойштедтер - квалифицированные ребята

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал о своем дебюте за сборную России.– Потому что в сборную впервые вызвали большое количество ребят. Нам было необходимо получить определенный опыт, и не важно, в матче против «Динамо» или какой-то сборной. Надо было почувствовать ответственность, испытать хоть небольшое, но все же давление. На протяжении недели каждый пытался проявить себя с лучшей стороны. С «Динамо» я играл в центре полузащиты, на более привычном месте. Главный тренер каких-то особых задач передо мной не ставил, рассказал, где и как перекрывать зоны, как открываться, как располагаться на поле, ведь тактика сборной и «Зенита» немного различается – действовали против бело-голубых в три центральных защитника. Мне кажется, каждый более-менее адаптировался к этой схеме.– Роберто Манчини никак не объяснял свое решение, просто поставил на эту позицию. Для меня непринципиально – куда поставят, там и буду играть. Раз тренер считает, что я нужен именно там, значит буду играть на правом фланге.– Хорошее. Нойштедтер и Рауш неплохо говорят по-русски, немного по рабочим моментам переговорил с Фернандесом. Хорошо отнеслись к ребятам, они плодотворно поработали на сборе. Бок о бок мы работали всего неделю, тем более акцент больше делался на тактику. Но видно, что это квалифицированные ребята, хорошо работающие с мячом.