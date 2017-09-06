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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Далер Кузяев: видно, что Рауш, Фернандес и Нойштедтер - квалифицированные ребята
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал о своем дебюте за сборную России.
– Объясните болельщикам, считающим матч сборной России с «Динамо» фарсом, почему он важен и был так нужен?
– Потому что в сборную впервые вызвали большое количество ребят. Нам было необходимо получить определенный опыт, и не важно, в матче против «Динамо» или какой-то сборной. Надо было почувствовать ответственность, испытать хоть небольшое, но все же давление. На протяжении недели каждый пытался проявить себя с лучшей стороны. С «Динамо» я играл в центре полузащиты, на более привычном месте. Главный тренер каких-то особых задач передо мной не ставил, рассказал, где и как перекрывать зоны, как открываться, как располагаться на поле, ведь тактика сборной и «Зенита» немного различается – действовали против бело-голубых в три центральных защитника. Мне кажется, каждый более-менее адаптировался к этой схеме.
– Уже свыклись с мыслью, что в «Зените» вы теперь правый полузащитник?
– Роберто Манчини никак не объяснял свое решение, просто поставил на эту позицию. Для меня непринципиально – куда поставят, там и буду играть. Раз тренер считает, что я нужен именно там, значит буду играть на правом фланге.
– С «Динамо» сыграли сразу три футболиста, еще недавно для многих считавшиеся иностранцами: Фернандес, Нойштедтер и Рауш. Какое к ним отношение в коллективе?
– Хорошее. Нойштедтер и Рауш неплохо говорят по-русски, немного по рабочим моментам переговорил с Фернандесом. Хорошо отнеслись к ребятам, они плодотворно поработали на сборе. Бок о бок мы работали всего неделю, тем более акцент больше делался на тактику. Но видно, что это квалифицированные ребята, хорошо работающие с мячом.
Спорт день за днем
– Объясните болельщикам, считающим матч сборной России с «Динамо» фарсом, почему он важен и был так нужен?
– Потому что в сборную впервые вызвали большое количество ребят. Нам было необходимо получить определенный опыт, и не важно, в матче против «Динамо» или какой-то сборной. Надо было почувствовать ответственность, испытать хоть небольшое, но все же давление. На протяжении недели каждый пытался проявить себя с лучшей стороны. С «Динамо» я играл в центре полузащиты, на более привычном месте. Главный тренер каких-то особых задач передо мной не ставил, рассказал, где и как перекрывать зоны, как открываться, как располагаться на поле, ведь тактика сборной и «Зенита» немного различается – действовали против бело-голубых в три центральных защитника. Мне кажется, каждый более-менее адаптировался к этой схеме.
– Уже свыклись с мыслью, что в «Зените» вы теперь правый полузащитник?
– Роберто Манчини никак не объяснял свое решение, просто поставил на эту позицию. Для меня непринципиально – куда поставят, там и буду играть. Раз тренер считает, что я нужен именно там, значит буду играть на правом фланге.
– С «Динамо» сыграли сразу три футболиста, еще недавно для многих считавшиеся иностранцами: Фернандес, Нойштедтер и Рауш. Какое к ним отношение в коллективе?
– Хорошее. Нойштедтер и Рауш неплохо говорят по-русски, немного по рабочим моментам переговорил с Фернандесом. Хорошо отнеслись к ребятам, они плодотворно поработали на сборе. Бок о бок мы работали всего неделю, тем более акцент больше делался на тактику. Но видно, что это квалифицированные ребята, хорошо работающие с мячом.
Спорт день за днем
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