Полузащитник "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария пропустит минимум три недели из-за повреждения мышц левого бедра, сообщает AS.Футболист получил травму во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Венесуэлой (1:1). Хавбек появился на поле в стартовом составе, но был заменён уже на 25-й минуте.