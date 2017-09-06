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Анхель Ди Мария пропустит минимум три недели

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария пропустит минимум три недели из-за повреждения мышц левого бедра, сообщает AS.

Футболист получил травму во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Венесуэлой (1:1). Хавбек появился на поле в стартовом составе, но был заменён уже на 25-й минуте.
Теги: Ди Мария ПСЖ Сборная Франции
Сегодня, 17:44
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