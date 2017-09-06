Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:49
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать (1)
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать (1)
14:40
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
11:39
Гендиректор "Арарата": так просто вернуться в Россию не могу, меня или посадят, или убьют (14)
Гендиректор "Арарата": так просто вернуться в Россию не могу, меня или посадят, или убьют (14)
Анхель Ди Мария пропустит минимум три недели
Полузащитник "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария пропустит минимум три недели из-за повреждения мышц левого бедра, сообщает AS.
Футболист получил травму во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Венесуэлой (1:1). Хавбек появился на поле в стартовом составе, но был заменён уже на 25-й минуте.
Футболист получил травму во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Венесуэлой (1:1). Хавбек появился на поле в стартовом составе, но был заменён уже на 25-й минуте.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.