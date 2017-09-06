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"Ротор" разгромил "Зенит-2"

Матч 12-го тура ФНЛ "Ротор" – "Зенит-2" завершился крупной победой хозяев поля – 4:1.

ФНЛ

12 тур

"Ротор-Волгоград" - "Зенит-2" 4:1

Голы: Панюков, 28, Вотинов, 31, 41, Борзых, 51, Бирюков, 55

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Колычев, Сидоричев, Столяренко, Пискунов, Киреев, Борзых, Замалиев, Вотинов, Романенко (Султонов, 58), Бирюков

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Бугриев (Рукас, 62), Круговой, Мусаев, Сиротов, Андреев, Камышев, Горулёв, Панюков, Прудников (Лесовой, 60)

"Шинник" - "Динамо" СПб 1:2

Голы: Кулишев, 35

"Шинник": Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко, Кагермазов (Безлихотнов, 40), Самойлов, Нарылков, Камилов, Щадин, Низамутдинов, Булия (Земсков, 55)

"Динамо" СПб: Генералов, Костин, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, Рогов, Песегов, Власов, Барсов, Киреенко

Предупреждения: Бычков, 50
Теги: Ротор Зенит-2
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