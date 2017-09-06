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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ротор" разгромил "Зенит-2"
Матч 12-го тура ФНЛ "Ротор" – "Зенит-2" завершился крупной победой хозяев поля – 4:1.
ФНЛ
12 тур
"Ротор-Волгоград" - "Зенит-2" 4:1
Голы: Панюков, 28, Вотинов, 31, 41, Борзых, 51, Бирюков, 55
"Ротор-Волгоград": Кобзев, Колычев, Сидоричев, Столяренко, Пискунов, Киреев, Борзых, Замалиев, Вотинов, Романенко (Султонов, 58), Бирюков
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Бугриев (Рукас, 62), Круговой, Мусаев, Сиротов, Андреев, Камышев, Горулёв, Панюков, Прудников (Лесовой, 60)
"Шинник" - "Динамо" СПб 1:2
Голы: Кулишев, 35
"Шинник": Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко, Кагермазов (Безлихотнов, 40), Самойлов, Нарылков, Камилов, Щадин, Низамутдинов, Булия (Земсков, 55)
"Динамо" СПб: Генералов, Костин, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, Рогов, Песегов, Власов, Барсов, Киреенко
Предупреждения: Бычков, 50
ФНЛ
12 тур
"Ротор-Волгоград" - "Зенит-2" 4:1
Голы: Панюков, 28, Вотинов, 31, 41, Борзых, 51, Бирюков, 55
"Ротор-Волгоград": Кобзев, Колычев, Сидоричев, Столяренко, Пискунов, Киреев, Борзых, Замалиев, Вотинов, Романенко (Султонов, 58), Бирюков
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Бугриев (Рукас, 62), Круговой, Мусаев, Сиротов, Андреев, Камышев, Горулёв, Панюков, Прудников (Лесовой, 60)
"Шинник" - "Динамо" СПб 1:2
Голы: Кулишев, 35
"Шинник": Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко, Кагермазов (Безлихотнов, 40), Самойлов, Нарылков, Камилов, Щадин, Низамутдинов, Булия (Земсков, 55)
"Динамо" СПб: Генералов, Костин, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, Рогов, Песегов, Власов, Барсов, Киреенко
Предупреждения: Бычков, 50
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