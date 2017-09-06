"Мордовии" запрещено регистрировать новых игроков

По итогам заседания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение запретить "Мордовии" регистрировать новых футболистов.Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры того, что саранский клуб погасит все задолженности перед своим бывшим игроком нападающим Александром Алхазовым.