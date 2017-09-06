Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:03
"Ротор" разгромил "Зенит-2" (1)
"Ротор" разгромил "Зенит-2" (1)
15:49
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать (1)
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать (1)
14:40
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
11:39
Гендиректор "Арарата": так просто вернуться в Россию не могу, меня или посадят, или убьют (14)
Гендиректор "Арарата": так просто вернуться в Россию не могу, меня или посадят, или убьют (14)
"Мордовии" запрещено регистрировать новых игроков
По итогам заседания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение запретить "Мордовии" регистрировать новых футболистов.
Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры того, что саранский клуб погасит все задолженности перед своим бывшим игроком нападающим Александром Алхазовым.
РФС
Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры того, что саранский клуб погасит все задолженности перед своим бывшим игроком нападающим Александром Алхазовым.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.