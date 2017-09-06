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"Мордовии" запрещено регистрировать новых игроков

По итогам заседания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение запретить "Мордовии" регистрировать новых футболистов.

Такое решение было принято в качестве обеспечительной меры того, что саранский клуб погасит все задолженности перед своим бывшим игроком нападающим Александром Алхазовым.

РФС
Теги: Мордовия
Сегодня, 19:32
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