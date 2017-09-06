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Иван Ракитич не сыграет с "Ювентусом"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич из-за травмы, полученной в матче квалификации ЧМ-2018 против Косово, пропустит ближайшие матчи своей команды, сообщает Football Espana.

29-летний хорват пропустит встречи с "Эспаньолом" и "Ювентусом".

Напомним, что "Барселона" сыграет с "попугаями" 9 сентября, а с "бьянконери" - 12 сентября.
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 20:04
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