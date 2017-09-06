Иван Ракитич не сыграет с "Ювентусом"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич из-за травмы, полученной в матче квалификации ЧМ-2018 против Косово, пропустит ближайшие матчи своей команды, сообщает Football Espana.29-летний хорват пропустит встречи с "Эспаньолом" и "Ювентусом".Напомним, что "Барселона" сыграет с "попугаями" 9 сентября, а с "бьянконери" - 12 сентября.