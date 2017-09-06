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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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18:03
"Ротор" разгромил "Зенит-2" (1)
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15:49
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать (1)
Александр Ширко: перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" есть, о чем волноваться и над чем думать (1)
14:40
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
Президент "Арарата": когда команда услышала фамилию Григорян, два дня уговаривала меня: не надо (2)
"Спартак-2" одержал волевую победу над "Олимпийцем"
Матч 12-го тура ФНЛ между "Олимпийцем" и "Спартаком-2" завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
ФНЛ
12 тур
"Олимпиец" - "Спартак-2" 1:3
Гол: Сорочкин, 13 - Сокол, 35, Хрипков, 53 (авто.), Самбу, 90+1
"Олимпиец": Бородько, Хрипков, Филин, Хайруллов, Абрамов, Горбунов (Гогберашвили, 71), Аюпов, Каретник (Фомин, 76), Кириллов (Ламбарский, 14), Карпухин (Беляков, 46), Сорочкин
"Спартак-2": Максименко, Лелюхин, Сокол, Красильниченко, Мамин, Полубояринов, Бакаев, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий (Самбу, 85), Давыдов
Предупреждения: Лелюхин, 3, Сокол, 35, Полубояринов, 63
"Крылья Советов" - "Тамбов" 1:0
Гол: Ятченко, 12
"Крылья Советов": Конюхов, Гаджибеков (Гоцук, 87), Надсон, Таранов, Ятченко, Зинков, Мияйлович, Чочиев (Башкиров, 69), Самодин (Кленкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев
"Тамбов": Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Горбатюк, Рыбин, Овсиенко, Кухарчук (Шевчук, 68), Мурнин (Скворцов, 53), Младен, Трусевич, Часовских (Рыжков, 60)
Предупреждения: Гаджибеков, 28, Овсиенко, 45+1, Конюхов, 90+5
ФНЛ
12 тур
"Олимпиец" - "Спартак-2" 1:3
Гол: Сорочкин, 13 - Сокол, 35, Хрипков, 53 (авто.), Самбу, 90+1
"Олимпиец": Бородько, Хрипков, Филин, Хайруллов, Абрамов, Горбунов (Гогберашвили, 71), Аюпов, Каретник (Фомин, 76), Кириллов (Ламбарский, 14), Карпухин (Беляков, 46), Сорочкин
"Спартак-2": Максименко, Лелюхин, Сокол, Красильниченко, Мамин, Полубояринов, Бакаев, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий (Самбу, 85), Давыдов
Предупреждения: Лелюхин, 3, Сокол, 35, Полубояринов, 63
"Крылья Советов" - "Тамбов" 1:0
Гол: Ятченко, 12
"Крылья Советов": Конюхов, Гаджибеков (Гоцук, 87), Надсон, Таранов, Ятченко, Зинков, Мияйлович, Чочиев (Башкиров, 69), Самодин (Кленкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев
"Тамбов": Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Горбатюк, Рыбин, Овсиенко, Кухарчук (Шевчук, 68), Мурнин (Скворцов, 53), Младен, Трусевич, Часовских (Рыжков, 60)
Предупреждения: Гаджибеков, 28, Овсиенко, 45+1, Конюхов, 90+5
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