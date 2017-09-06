"Спартак-2" одержал волевую победу над "Олимпийцем"

Матч 12-го тура ФНЛ между "Олимпийцем" и "Спартаком-2" завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.ФНЛ12 турСорочкин, 13 - Сокол, 35, Хрипков, 53 (авто.), Самбу, 90+1"Олимпиец": Бородько, Хрипков, Филин, Хайруллов, Абрамов, Горбунов (Гогберашвили, 71), Аюпов, Каретник (Фомин, 76), Кириллов (Ламбарский, 14), Карпухин (Беляков, 46), Сорочкин"Спартак-2": Максименко, Лелюхин, Сокол, Красильниченко, Мамин, Полубояринов, Бакаев, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий (Самбу, 85), ДавыдовПредупреждения: Лелюхин, 3, Сокол, 35, Полубояринов, 63Ятченко, 12"Крылья Советов": Конюхов, Гаджибеков (Гоцук, 87), Надсон, Таранов, Ятченко, Зинков, Мияйлович, Чочиев (Башкиров, 69), Самодин (Кленкин, 74), Корниленко (Ткачук, 58), Алиев"Тамбов": Вавилин, Быстров (Чернышов, 75), Шляков, Горбатюк, Рыбин, Овсиенко, Кухарчук (Шевчук, 68), Мурнин (Скворцов, 53), Младен, Трусевич, Часовских (Рыжков, 60)Предупреждения: Гаджибеков, 28, Овсиенко, 45+1, Конюхов, 90+5