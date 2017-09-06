Евгений Коноплянка: были предложения от "Интера" и "Лацио", но решил остаться в "Шальке"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал, что в летнее трансферное окно у него были предложения от других клубов."Мной интересовались "Сток Сити", "Лацио", "Интер" и "Галатасарай". Если бы в "Шальке" остался прежний тренер Маркус Вайнцирль, то я бы ушел. Но у нас поменялся наставник и для меня все изменилось к лучшему", - цитирует Коноплянку Football Italia.В нынешнем сезоне на счету Коноплянки 3 матча и 3 гола.