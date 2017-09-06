Андрей Талалаев саркастически расхвалил игру "Крыльев" после поражения в Самаре (видео)

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после поражения от "Крыльев Советов" со счётом 0:1 выдал искрящую сарказмом пресс-конференцию, передаёт корреспондентИван Долинин.– Великолепная игра вашей команды. Поздравляю с победой. Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество вашей команды, обилие моментов, свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Поедем в "Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве и набирать очки. Всё моё видение.– Как прокомментируете судейство и пенальти в ворота вашей команды?– Я не комментирую, дальше.– Мы изучали, как вы играете здорово. Готовились. Но, как видите, не смогли подготовиться.– Сейчас в Тамбов уехать и изучать игру "Крыльев Советов", чтобы прогрессировать.