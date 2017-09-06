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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Талалаев саркастически расхвалил игру "Крыльев" после поражения в Самаре (видео)
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после поражения от "Крыльев Советов" со счётом 0:1 выдал искрящую сарказмом пресс-конференцию, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
– Великолепная игра вашей команды. Поздравляю с победой. Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество вашей команды, обилие моментов, свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Поедем в "Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве и набирать очки. Всё моё видение.
– Как прокомментируете судейство и пенальти в ворота вашей команды?
– Я не комментирую, дальше.
– Как вели подготовку к матчу, что изучали?
– Мы изучали, как вы играете здорово. Готовились. Но, как видите, не смогли подготовиться.
– Какие у вас задачи на сезон?
– Сейчас в Тамбов уехать и изучать игру "Крыльев Советов", чтобы прогрессировать.
– Великолепная игра вашей команды. Поздравляю с победой. Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество вашей команды, обилие моментов, свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Поедем в "Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве и набирать очки. Всё моё видение.
– Как прокомментируете судейство и пенальти в ворота вашей команды?
– Я не комментирую, дальше.
– Как вели подготовку к матчу, что изучали?
– Мы изучали, как вы играете здорово. Готовились. Но, как видите, не смогли подготовиться.
– Какие у вас задачи на сезон?
– Сейчас в Тамбов уехать и изучать игру "Крыльев Советов", чтобы прогрессировать.
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