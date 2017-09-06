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Андрей Талалаев саркастически расхвалил игру "Крыльев" после поражения в Самаре (видео)

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после поражения от "Крыльев Советов" со счётом 0:1 выдал искрящую сарказмом пресс-конференцию, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.



– Великолепная игра вашей команды. Поздравляю с победой. Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество вашей команды, обилие моментов, свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Поедем в "Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве и набирать очки. Всё моё видение.

– Как прокомментируете судейство и пенальти в ворота вашей команды?

– Я не комментирую, дальше.

– Как вели подготовку к матчу, что изучали?

– Мы изучали, как вы играете здорово. Готовились. Но, как видите, не смогли подготовиться.

– Какие у вас задачи на сезон?

– Сейчас в Тамбов уехать и изучать игру "Крыльев Советов", чтобы прогрессировать.
Теги: Талалаев Крылья Советов Тамбов Видео
Сегодня, 22:22
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№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 22:38) #
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Крылья играли и нагнетали, но и у Тамбова были моменты!
Крылья выиграли за счёт ГРУБЕЙШЕЙ ошибки арбитра.
Пенальти не было!
Арбитр ГРУБО ошибся!
Игрок Тамбова пытался в подкате выбить мяч, но неудачно.
В подкате игрок стелится на газоне и в некоторых случах опирается руками на газон.
Игрок Тамбова прилёг на газон и двумя руками опирался на газон и пытался уже лёжа, ногами выбить мяч у игрока Крыльев Чочиева!
Лёжа играть НЕЛЬЗЯ и арбитру надо было останавливать игру, но арбитр этого не сделал.
А Чочиев сумел отскочивший мяч отпасовать на Корниленко, но мяч направил точно в руки игроку Тамбова с метра.
Игрок Тамбова, к тому времени, не успел встать, лежал на траве и опирался двумя руками в газон - физически и естественно он НЕ МОГ убрать руки.
Он на них опирался, а не играл руками.
Руки были в естественном положении и игрок Тамбова ими НЕ ДВИГАЛ, он ими опирался на газон.
Игрок стал двигать руками только тогда, когда арбитр СВИСНУЛ и остановил игру!
Удара по воротам НЕ БЫЛО, а была попытка отпасовать на Корниленко параллельно воротам.
Арбитр ГРУБО и результативно ошибся в этом случае и НЕПРАВОМЕРНО назначил пеналь в ворота Тамбова!
Такие пенали в Европе НЕ СТАВЯТ!!!
Регистрация: 8.05.2017
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