"Манчестер Сити" может подать в суд на президента Ла Лиги

"Манчестер Сити" может обратиться в суд с иском к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу, передает BBC."Заявления господина Тебаса граничат с фантастикой, в них нет достоверной информации."Манчестер Сити" и City Football Group находятся в поиске квалифицированного юрисконсульта и будут действовать в этой ситуации в соответствии с его рекомендациями", – говорится в заявлении клуба.