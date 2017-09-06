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"Манчестер Сити" может подать в суд на президента Ла Лиги

"Манчестер Сити" может обратиться в суд с иском к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу, передает BBC.

"Заявления господина Тебаса граничат с фантастикой, в них нет достоверной информации.

"Манчестер Сити" и City Football Group находятся в поиске квалифицированного юрисконсульта и будут действовать в этой ситуации в соответствии с его рекомендациями", – говорится в заявлении клуба.
Теги: Манчестер Сити
Вчера, 23:19
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