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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марсело: с тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину
Защитник сборной Бразилии и "Реала" Марсело считает, что его команда способна вернуться на вершину мирового футбола.
"У меня есть последняя миссия в футболе. Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину", - цитирует Марсело официальный твиттер ЧМ-2018.
Напомним, Бразилия уже досрочно оформила себе путевку на турнир в России.
Газета.Ru
"У меня есть последняя миссия в футболе. Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину", - цитирует Марсело официальный твиттер ЧМ-2018.
Напомним, Бразилия уже досрочно оформила себе путевку на турнир в России.
Газета.Ru
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