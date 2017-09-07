Марсело: с тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину

Защитник сборной Бразилии и "Реала" Марсело считает, что его команда способна вернуться на вершину мирового футбола."У меня есть последняя миссия в футболе. Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину", - цитирует Марсело официальный твиттер ЧМ-2018.Напомним, Бразилия уже досрочно оформила себе путевку на турнир в России.