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Марсело: с тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину

Защитник сборной Бразилии и "Реала" Марсело считает, что его команда способна вернуться на вершину мирового футбола.

"У меня есть последняя миссия в футболе. Бразилия возвращается на чемпионат мира. Запишите это. С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину", - цитирует Марсело официальный твиттер ЧМ-2018.

Напомним, Бразилия уже досрочно оформила себе путевку на турнир в России.

Газета.Ru
Теги: Марсело Сборная Бразилии
Сегодня, 11:31
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