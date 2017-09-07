Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Артем Дзюба: очень люблю читать, могу выделить классику - "Дракулу"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что уделяет время чтению книг.

"Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты- люди, сосредоточенные только на спорте. Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов.

Уже не вспомню все, что прочитал этим летом, но могу выделить классику - "Дракулу" Брэма Стокера", - цитирует Дзюбу RT.
Теги: Дзюба
Сегодня, 12:02
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: casabl (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (0)
online

Тёма, а как ты насчёт Беранже?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так конечно, на лавку присел и почитать решил) Переобулся моментально. И не на спорте а на деньгах, что уж душой кривить.
И один матч-один трофей, не зря из Спартака ушел)


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.