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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Артем Дзюба: очень люблю читать, могу выделить классику - "Дракулу"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что уделяет время чтению книг.
"Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты- люди, сосредоточенные только на спорте. Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов.
Уже не вспомню все, что прочитал этим летом, но могу выделить классику - "Дракулу" Брэма Стокера", - цитирует Дзюбу RT.
"Честно говоря, расстраивает стереотипное мышление о том, что футболисты- люди, сосредоточенные только на спорте. Я очень люблю читать. Читаю много. Разные жанры, разных авторов.
Уже не вспомню все, что прочитал этим летом, но могу выделить классику - "Дракулу" Брэма Стокера", - цитирует Дзюбу RT.
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