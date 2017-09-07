Антон Заболотный: Черчесов сказал, что будет внимательно наблюдать за мной

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный рассказал об опыте игры за сборную России.– Прежде всего, я рад, что мне представилась возможность выступать с такими именитыми футболистами премьер-лиги. Это высококлассные игроки и профессиональный тренерский штаб. Для меня честь работать с такими игроками. В целом сбор получился довольно-таки продуктивным, знакомились друг с другом. Остались только положительные эмоции.– Перед игрой он общался с каждым игроком. Именно со мной он говорил за два дня до игры. Мы тепло побеседовали, я услышал его требования по поводу моей позиции на поле. Он дал мне много советов: в каком аспекте игры мне надо прибавить, где надо лучше проявлять себя. Я его услышал. Под конец он сказал, что он будет внимательно наблюдать за мной.После игры он зашел в раздевалку, поздравил всех с победой, но при этом не был полностью доволен нашими действиями на поле. Сказал, что есть еще над чем работать, и будь его воля, оставил бы нас еще на денек, чтобы немного посмотреть видео, показать ошибки и разобрать их.– Поначалу это выглядело не совсем презентабельно для сборной. Как так играть с клубом? Но я потом только понял, когда прибыл на сбор, что игра будет очень непростой именно в психологическом плане. Все-таки команда собралась недавно, фактически за 5 дней, и было бы сложно поставить какую-то игру и наладить взаимодействие, а уж тем более вывести на новый уровень. Это была одна из причин, по которой состоялась игра.Мы не имели права проигрывать «Динамо» при таком количестве болельщиков. Я думаю, фанаты не приняли бы такого поражения. Если бы, не дай бог, в этом матче результат сложился иначе и была бы, скажем, ничья, то мы бы запятнали свое имя в первую очередь. Повторюсь, для меня это был большой опыт, и я благодарен судьбе за него.