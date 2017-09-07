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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лучано Спаллетти - второй в списке самых высокооплачиваемых тренеров Серии А
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Италии, зарабатывая на 3 миллиона больше, чем следующий в рейтинге Лучано Спаллетти.
По информации La Gazzetta dello Sport, Аллегри зарабатывает 7 миллионов евро в год, в то время как годовой оклад экс-главного тренера "Зенита" Спаллетти в миланском "Интере" меньше на 3 миллиона. Далее располагаются Винченцо Монтелла из "Милана" (3 млн) и Эусебио Ди Франческо из "Ромы" (1,5 млн).
В подобном же рейтинге игроков чемпионата Италии лидирует защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, который зарабатывает 8 миллионов евро. На 500 тысяч от него отстает нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, далее следуют еще два игрока туринского клуба - форвард Пауло Дибала (7 млн) и полузащитник Дуглас Коста (6 млн).
Р-Спорт
По информации La Gazzetta dello Sport, Аллегри зарабатывает 7 миллионов евро в год, в то время как годовой оклад экс-главного тренера "Зенита" Спаллетти в миланском "Интере" меньше на 3 миллиона. Далее располагаются Винченцо Монтелла из "Милана" (3 млн) и Эусебио Ди Франческо из "Ромы" (1,5 млн).
В подобном же рейтинге игроков чемпионата Италии лидирует защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, который зарабатывает 8 миллионов евро. На 500 тысяч от него отстает нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, далее следуют еще два игрока туринского клуба - форвард Пауло Дибала (7 млн) и полузащитник Дуглас Коста (6 млн).
Р-Спорт
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